Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 5 settembre, Behice verrà dimessa dall'ospedale, ma deciderà di restare a Cukurova soltanto quando Ali Rahmet le chiederà scusa per aver sospettato di lei. Intanto, Yilmaz deciderà di regalare a Cetin e Gulten la villa nella tenuta Yaman e la reazione di Behice sarà inevitabilmente rancorosa. Successivamente, il procuratore informerà Demir che non vi sono sviluppi sulla morte di sua madre. Così, il signor Yaman prometterà una lauta ricompensa a chi fornirà prove valide per scoprire l'assassino.

Infine, Yilmaz accuserà Zuleyha di tradirlo con suo marito.

Fekeli porta i fiori sulla tomba di Hunkar in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Fekeli si recherà sulla tomba della sua amata Hunkar per mettere dei fiori e si lascerà andare in un disperato pianto, durante il quale ammetterà di attendere la propria morte per ricongiungersi con lei. Nel frattempo, Demir ripenserà alle parole di sua madre, mentre Zuleyha rifletterà sulla sua relazione con l'amore della sua vita, Yilmaz.

Dopo 20 giorni, Behice verrà dimessa dall'ospedale poiché potrà continuare la convalescenza a casa sua. A questo punto, la signora Hekimoglu chiederà a Mujgan di procurarle un biglietto per Istanbul e soltanto quando Ali Rahmet le chiederà perdono per aver sospettato di lei, sceglierà di restare a Cukurova.

Yilmaz vuole che Gulten e Cetin vadano a vivere nella sua vila

Successivamente, Behice tornerà alla villa e apprenderà che Yilmaz vuole dare a Cetin la possibilità di vivere insieme a Gulten nella villa comprata per stare insieme a Mujgan. A questo punto, sia la dottoressa che sua zia non prenderanno affatto bene la decisione del giovane Akkaya, ma non potranno far altro che accettare la sua volontà.

Intanto, il procuratore informerà Demir che non ci sono nuovi sospettati per l'omicidio di sua madre Hunkar e che le indagini sono ferme. Pertanto, Yaman riferirà a Zuleyha quanto appreso dal procuratore e le chiederà di essere presente di fronte alla stampa, poiché ha un'idea per aiutare le indagini.

Demir convoca una conferenza per trovare l'assassino di Hunkar

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, il signor Yaman convocherà una conferenza presso la villa e offrirà una lauta ricompensa in denaro a chiunque gli consegnerà prove attendibili sul colpevole dell'omicidio di sua madre. Infine, Yilmaz incontrerà Zuleyha nella villa accanto dimostrando tutta la sua gelosia nei suoi confronti. Infatti, Akkaya ha visto la sua ex fidanzata tenere la mano a suo marito durante la conferenza e inizierà a pensare che lei si comporti da moglie anche a casa loro. Tuttavia, l'intera conversazione verrà origliata da Mujgan.