Giorgia Soleri nelle scorse ore è stata nuovamente al centro di una polemica social dopo aver dichiarato di essere stata probabilmente la prima donna a sfilare sul red carpet del Festival del cinema di Venezia con i peli sulla gambe.

Giorgia Soleri a Venezia con i peli sulle gambe

Giorgia Soleri ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia dove si vedono le sue gambe ricoperte di una lieve peluria bionda. La didascalia dice: "Abbiamo testimonianze di altre donne che han fatto carpet con i peli sulle gambe? Non che io ricordi!".

Immediata è stata la risposta dei social.

Da un lato i suoi followers che la sostengono nella sua battaglia sulla libertà di espressione e le hanno fatto i complimenti per il coraggio di apparire sempre al naturale senza cadere nei cosiddetti stereotipi estetici di genere. Dall'altro, altri commentatori hanno sminuito il suo pensiero e le hanno fanno presente che molte altre donne si sono presentate a eventi importanti con i peli in bella vista: ad esempio la figlia di Madonna, Maria Lourdes, Miley Cyrus, Rihanna, Paris Jackson e Bella Thorne. Inoltre qualcuno ha fatto presente che Giorgia Soleri sul red carpet ha sfilato in abito lungo, quindi, i peli, in realtà, non si sono visti ugualmente.

L'abito di Giorgia Soleri copre le gambe e quindi i peli

Giorgia Soleri ha sfilato sul red carpet del film "Maestro" di Bradley Cooper. Per l'occasione ha sfoggiato un Vivienne Westwook rosso scarlatto, lungo, con una profonda scollatura e le spalline morbide a lasciare scoperte le spalle per un effetto finto-trasandato. Al collo aveva delle vistose perle, trucco dark e un'acconciatura messy rock, che è un omaggio alla famosa stilista britannica che ha disegnato e realizzato il suo abito.

Anche in questa occasione, comunque, l'attivista influencer ha voluto porre l'accento sulla questione "peli" che evidentemente le sta molto a cuore. Ci ha tenuto a dire, e a far vedere sul suo profilo Instagram, che nemmeno per il red carpet ha ceduto alla ceretta.

Giorgia Soleri e le sue battaglie per la libertà femminile

Giorgia Soleri non è nuova a questi argomenti, anzi, proprio per il suo attivismo nel campo della libertà femminile e del body positive è diventata nota negli ultimi due anni, oltre al fatto di essere la ex di Damiano David, frontman dei Maneskin.

Da tempo Soleri rivendica la libertà di non omologarsi ai canoni di bellezza tradizionali e di voler utilizzare il proprio corpo esclusivamente per sentirsi bene e per piacersi in prima persona. Spesso e volentieri si è infatti mostrata sui social con i peli sulle gambe, sotto le ascelle o sulle braccia.