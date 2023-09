Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 4 a giovedì 7 settembre, Roberto inizierà a dubitare che Tommaso sia suo figlio. Intanto Giulia soffrirà perché Luca non avrà voglia di starle accanto durante i problemi di salute della cagnolina Bricca. Nel frattempo Viola vedrà Eduardo e Damiano scambiarsi del denaro e cercherà di capire cosa stanno combinando i due uomini.

Luca si trova a disagio con Giulia

Nella puntata di Un Posto al sole in onda lunedì 4 settembre, Nunzio verrà a conoscenza della scelta di Rossella di unirsi in matrimonio con Riccardo. Quest'ultimo però si accorgerà che la ragazza è dubbiosa e le domanderà se ha cambiato idea. Intanto Giulia, grazie a Speranza, apprenderà che la cagnolina Bricca potrebbe stare male. Inoltre Mariella capirà che la cosa giusta da fare è quella di chiedere scusa a Serena. La donna finirà però in un inganno ideato da Guido, desideroso di dare una lezione a tutte e due.

Nell'episodio di martedì 5 settembre, la giovane Graziani avrà dei dubbi sulla decisione di sposare Crovi. Nunzio invece dopo aver visto al Vulcano una persona mediterà di vendicarsi di Palladini.

Nel frattempo Giulia sarà amareggiata per la demenza senile che sembrerà avere Bricca. Luca di fronte a questa situazione si troverà in difficoltà. In tutto questo Mariella proverà a ricucire il rapporto con Serena, ma accadrà qualcosa di particolare.

Le famiglie di Riccardo e Rossella cercano di avvicinarsi

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 6 settembre, Antonio non riuscirà a stare lontano da Manuel.

Viola però non ha alcuna voglia di riallacciare i rapporti con Rosa e nemmeno con suo figlio. Raffaele cercherà di farle chiarire e di difendere Rosa, ma senza successo.

Bruni però verrà a conoscenza di una cosa che la lascerà sbigottita. Intanto le famiglie Crovi e Graziani tenteranno di avvicinarsi. Nunzio invece escogiterà un modo per rivalersi contro Alberto.

Nel frattempo Giulia ragionerà sul suo futuro.

Mariella si scontra con le sorelle Cirillo

Nella puntata di giovedì 7 settembre (in onda con un doppio appuntamento), Marina e Silvana andranno via da Palazzo Palladini: Lara sarà quindi felice di non dover più lottare con le due donne e andrà avanti col suo piano di conquistare Ferri. Quest'ultimo inizierà a dubitare che Tommaso sia suo figlio.

Nel frattempo Viola non si capaciterà del perché Eduardo e Damiano si siano scambiati del denaro e quindi si attiverà per capire cosa sta succedendo ai due uomini. In tutto questo Giulia sarà delusa dal fatto che Luca non abbia voglia di supportarla con Bricca. Mariella invece si scontrerà nuovamente con le sorelle Cirillo. Infine lo sceneggiato venerdì 8 settembre non andrà in onda, perché su Rai 3 ci sarà la Diamond League di atletica in diretta da Bruxelles.