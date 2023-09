Diversi colpi di scena sono attesi nel corso delle nuove puntate de La promessa che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente sui teleschermi di Canale 5.

Le trame spagnole della soap opera rivelano che Jimena De Los Infantes (Paula Losada) organizzerà un piano per allontanare la rivale da palazzo. La ragazza infatti farà trasferire Jana Exposito (Ana Garces) a lavorare presso la tenuta dei suoi genitori in modo tale che rimanga lontana da Manuel.

Anticipazioni La promessa: Jimena scopre che Jana sta costruendo un aereo per suo marito

Le anticipazioni de La promessa svelano che Jimena si adirerà quando suo marito Manuel deciderà di rinunciare al loro viaggio di nozze confessando di non stare bene e di voler restare a palazzo. La sposa a questo punto diventerà sempre più sospettosa e per questo sorveglierà ogni mossa di Manuel. In questo modo, scoprirà che Catalina e Jana si sono accordate per costruire un nuovo aereo al marito dopo che il suo era andato distrutto in un drammatico incidente in seguito al quale l'uomo ha perso la memoria.

Jimena ha fatto di tutto per far dimenticare al marchesino la passione del volo, di conseguenza attuerà delle contro misure.

Jana si trasferisce a lavorare nella tenuta de Los Infantes

Nelle prossime puntate dello sceneggiato spagnolo, Jimena verrà a sapere che è stata Jana ad ideare il piano di ricostruzione dell'aereo di Manuel. La donna a questo punto studierà un piano per allontanare la domestica da palazzo, sebbene Catalina l'avesse avvertita che sarebbe stato inutile manipolare i ricordi del marito dato che prima o poi avrebbe recuperato del tutto la memoria.

Per questo motivo, Jimena chiederà a Jana di traslocare nella tenuta dei suoi genitori, José Luis e Mercedes, alle prese con il ricevimento di un importante ospite in ossequio al quale hanno bisogno di nuovo personale. Jana sarà così costretta a fare le valigie in fretta e furia per obbedire alle nuove disposizioni.

Manuel non è accordo con la decisione

Una decisione che non piacerà affatto a Manuel, il quale ha nel frattempo iniziato ad avvertire una certa attrazione per Jana nonostante la mancanza di ricordi. Proprio per questo motivo, il marchesino e la protagonista si avvicineranno notevolmente con il trascorrere delle puntate. Il marito di Jimena riacquisterà totalmente la memoria e ricorderà l'amore che provava un tempo per Jana?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni de La promessa per scoprirà come evolverà questa storyline.