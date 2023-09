Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle ore 20:50 dal 2 al 6 ottobre, rivelano che Damiano e Viola avranno un momento di intimità. Quest'ultima, dopo essere stata informata da Rosa della pericolosa missione da infiltrato che sta effettuando il poliziotto, raggiungerà l'uomo e i due si abbandoneranno alla passione.

Nel frattempo, ci saranno importanti novità in merito alla vicende di Tommy. Ida proprio non riuscirà a fidarsi di Roberto e Marina, ma quest'ultima riuscirà a convincere la giovane della bontà delle loro intenzioni.

Per finire ci sarà spazio a una vicenda solo apparentemente più leggera, con Guido che rivedrà sé stesso da piccolo nel modo in cui Bice tratta suo figlio.

Viola e Damiano hanno un rapporto carnale

Nelle prossime puntate di Upas, Damiano (Luigi Miele) e Viola (Ilenia Lazzarin) si abbandoneranno alla passione. Ironicamente sarà proprio Rosa (Daniela Ioia) a favorire il loro incontro. La donna infatti, preoccupata per le sorti del suo ex, implorerà l'insegnante di convincere Renda a rinunciare al suo incarico di infiltrato. Le anticipazioni però non rivelano altro e non è chiaro se il poliziotto deciderà di rinunciare al suo delicatissimo compito, affidatogli da Nicotera.

Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 ottobre: Lara vuole vendicarsi di Marina

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), dopo aver ritrovato Ida (Marta Anna Borucinska), le proporranno un vantaggioso accordo in merito a Tommy. Nel frattempo Lara (Chiara Conti), descriverà i due come persone terribili, spingendo così la giovane a scappare nuovamente.

In seguito però Marina ricorrerà ad un suo racconto intimo e doloroso legato al suo passato, per portare Ida dalla sua parte e convincerla a restare. Dopo aver scoperto dell'accordo tra le due, Lara capirà di essere stata sconfitta su tutti i fronti e realizzerà che oramai le resta solo la vendetta.

Upas, puntate dal 2 al 6 ottobre: Guido vuole aiutare il figlio di Bice

Mariella (Antonella Prisco) riuscirà a convincere Bice (Lara Sansone) a separarsi da Sergio (Francesco Procopio), senza ulteriori conflitti, se non altro per preservare la serenità del loro figlio Gerry.

Nel frattempo, Guido (Germano Bellavia), osserverà con crescente disagio il modo in cui Bice tratta il ragazzo e non potrà fare a meno di rivedere in alcuni atteggiamenti della donna, gli stessi che lui riceveva da piccolo da sua madre. L'eccessivo cinismo e il tono sprezzante con cui la sorella di Sasà si rivolge a suo figlio, porterà il comandante Del Bue a intervenire. L'uomo, notando che Mariella non riesce a comprendere cosa sta succedendo, deciderà di agire da solo, tuttavia il suo tentativo di aiutare Gerry non andrà come previsto.