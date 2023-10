La puntata di Amici che è andata in onda il 30 ottobre, si è aperta con le lamentele di Ezio per la decisione di Anna di sospendergli la maglia. Il cantante si è detto pronto a lasciare la scuola se la sua insegnante non è più convinta di volerlo nella sua squadra. La docente ha poi mandato a casa Ezio perché scontenta del suo rendimento.

Pettinelli e tutti gli altri professori di canto, inoltre, hanno assistito al provino di Ayle, un aspirante allievo che ha preoccupato soprattutto Holy Francisco, che ha ancora una sfida in sospeso.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

"Non mi faccio trattare a pesci in faccia, se non mi vuole più mi eliminasse", sono queste le parole che ha usato Ezio per commentare la sospensione della sua maglia per volere di Anna Pettinelli.

Al termine del sesto speciale, però, tutti gli allievi sono rientrati in casetta e hanno assistito al provino che i professori hanno fatto ad un ragazzo di nome Ayle.

L'aspirante alunno ha convinto due insegnanti su tre, ma Holy Francisco si è detto certo del fatto che sarà il suo sfidante.

"Facciamo la stessa roba e ad Anna piace, lui entra sicuro", ha detto il titolare dai capelli rossi visibilmente preoccupato per il suo futuro nella scuola.

Molti talenti della classe, però, hanno concordato nell'ipotizzare che questo giovane artista potrebbe prendere il posto di Ezio visto che ha la maglia sospesa e la sua tutor non è più convinta di volerlo nella squadra.

Scontro tra i titolari di Amici

Il daytime del 30 ottobre è proseguito con la convocazione in studio di tutti i ragazzi della classe.

Anna Pettinelli ha ritirato definitivamente la maglia di Ezio dicendogli che non è migliorato nel periodo che ha trascorso nella scuola di Amici: "Mi sento la responsabilità di liberare il tuo banco".

Liberatore, dunque, non è più un allievo del talent-show e a deciderlo è stata la sua stessa insegnante, colei che l'ha scelto nel corso della prima puntata.

Il giovane non ha risposto alle parole della sua ormai ex insegnante e ha abbandonato la casetta abbastanza serenamente.

Il cantante, infatti, anche all'inizio della puntata odierna si era detto pronto ad andare via nel caso Anna non lo supportasse più come all'inizio.

Dubbi sul futuro di Holy ad Amici

Nessuna novità, invece, sulla sfida che Holy Francisco avrebbe dovuto fare nel corso della sesta puntata di Amici.

Il cantante, però, è certo che presto Anna gli presenterà il suo sfidante e potrebbe essere proprio il ragazzo che ha partecipato ai provini presentandosi con il nome d'arte Ayle.

Il titolare della classe, però, potrebbe confrontarsi con un esterno anche nel corso della prossima registrazione, prevista per giovedì 2 novembre.