Oggi, giovedì 26 ottobre, è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica 29 a partire dalle ore 14. Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi al termine delle riprese, riguardano soprattutto i verdetti che hanno emesso i giudici esterni e i professori sugli allievi a rischio. La sfida di Mida han avuto un esito favorevole al titolare della classe: il cantante ha battuto il suo avversario ed è stato riconfermato nel cast. Ezio, invece, ha la maglia sospesa perché non ha convinto la tutor Pettinelli.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Ad un mese dall'inizio della 23esima edizione, nella scuola di Amici si fanno sempre più difficili le prove che gli allievi devono affrontare e superare per riconfermarsi nella classe.

Le classifiche che vengono fuori dalle gare settimanali di canto e ballo, infatti, diventano sempre più decisive per i ragazzi: chi si piazza all'ultimo posto, può andare incontro ad un esame oppure ad una sfida.

Questa seconda opzione è quella che è toccata domenica scorsa a due cantanti del cast: Holy Francisco è stato messo a rischio dalla sua coach Anna Pettinelli dopo una pressante richiesta di Rudy, Mida si è proposto dopo che Lorella Cuccarini l'ha spronato a reagire e a mostrare più carattere.

Oggi, però, solo l'alunno del team Cuccarini ha affrontato la sfidante MonnaElisa e l'ha battuta; la sfida di Holy non è stata fatta davanti al pubblico. Ezio ha avuto la sospensione della maglia perché non ha convinto la tutor Pettinelli.

I dubbi dell'insegnante di Amici

I 20 allievi che hanno ottenuto un banco al debutto della 23esima edizione di Amici, dunque, da qualche settimana stanno andando incontro sia a compiti sempre più difficili che ai dubbi che i professori iniziano ad avere sul loro conto.

In uno dei daytime che sono andati in onda nei giorni scorsi, ad esempio, Emanuel Lo ha avvisato Elia che sta pensando di sostituirlo con un aspirante alunno. Il ballerino è arrivato spesso ultimo nelle gare e i giudici esterni hanno espresso pareri "tiepidi" sulle sue performance: questi sono alcuni dei motivi per i quali l'insegnante di hip-hop non è certo di voler riconfermare l'alunno tra i componenti della sua squadra.

Restando sulla danza, in vista della sesta puntata tre titolari hanno dovuto creare da zero una coreografia che rappresenti al meglio la loro personalità. I docenti hanno scelto un talento a testa e alla fine se la sono giocata: Dustin per la maestra Celentano, Simone per Emanuel e Gaia per Todaro.

Nicholas e Kumo, invece, hanno preparato i compiti assegnatigli rispettivamente da Alessandra e da Raimondo: un passo a due con una serie di prese per il primo, un'esibizione sui tacchi per il secondo.

Novità sul nuovo appuntamento con Amici

La classe di Amici 23, però, ha già subito la prima eliminazione dell'anno: domenica scorsa Spacehippiez ha perso la sfida immediata voluta da Anna e ha dovuto abbandonare la scuola.

Al posto del titolare del team Cuccarini, è entrato Samuspina, un cantautore che era già noto per alcuni singoli pubblicati e per aver aperto i concerti di Tananai non molti mesi fa.

Tra gli allievi più discussi di questa settimana, c'è anche Stella: la giovane si è beccata un severo rimprovero da parte della sua insegnante di riferimento per aver contestato una sua assegnazione. Pettinelli ha reagito malissimo alle proteste della ragazza per la canzone che lei le aveva chiesto di preparare in vista della registrazione di oggi, 26 ottobre, e l'ha invitata a mettersi di più in gioco e a non fare "la signorina so tutto io".

Le anticipazioni delle riprese che si sono svolte nel pomeriggio, fanno sapere che i ragazzi hanno partecipato alle consuete gare di canto e ballo, ma anche a quelle di interpretazione e di improvvisazione, tutte giudicate da esperti esterni al cast del talent-show.