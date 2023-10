Mancano poche ore alla messa in onda della seconda puntata di Amici 23: nel pomeriggio, infatti, i telespettatori assisteranno allo speciale che è stato registrato il 29 settembre. Le anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno, fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato ma due del team Cuccarini sono candidati alla sfida: Anna Pettinelli ha messo a rischio Sarah e Mida, facendo arrabbiare la collega Lorella. Ospiti della giornata, gli ex Irama e Angelina Mango.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Tra le anticipazioni di Amici di domenica 1° ottobre, spicca sicuramente quella di una sfida in arrivo per un cantante della classe.

A una sola settimana dall'inizio dell'anno scolastico, Anna Pettinelli ha deciso che uno tra Sarah e Mida dovrà confrontarsi con una ragazza che lei ha adocchiato ai provini e che meriterebbe un banco.

Alice, già sfidante di Rea nel 2021, è l'aspirante allieva che la professoressa ha voluto mettere a paragone con due titolari del team capitanato da Lorella Cuccarini: quest'ultima, indispettita dal comportamento della collega, si è lamentata e tra le due è nata una vivace discussione.

La showgirl ha difeso i suoi alunni sostenendo che sarebbe troppo presto per metterli a rischio: lei, ad esempio, sta dando tempo ad Holy Francisco per dimostrare cosa sa fare e non prenderà decisioni a riguardo prima di 7 o 8 puntate.

Le classifiche dei giudici di Amici

La sfida tra Alice e uno tra Mida e Sarah, si svolgerà la prossima settimana ma prima Anna dovrà decidere quale titolare dovrà confrontarsi con la cantante che lei vorrebbe nella scuola.

Per quanto riguarda le altre cose che sono successe nella registrazione del 2° speciale di Amici, cantanti e ballerini hanno partecipato alle prime gare dell'anno.

Irama ha ascoltato le cover che i titolari hanno preparato e ha preferito quelle di Matthew e Lil Jolie (primi a pari merito); Garrison e Irma Di Paola hanno particolarmente apprezzato le coreografie eseguite da Sofia e Chiara.

Agli ultimi posti delle classiche che saranno mostrate su Canale 5 domenica 1 ottobre, si sono piazzati Sarah per il canto (la ragazza ha pianto sia per questo che per la sfida che potrebbe dover affrontare a breve) e Nicholas per la danza.

Il ritorno di Angelina ad Amici

Il ballerino voluto nella scuola solamente da Raimondo Todaro, inoltre, ha eseguito il compito assegnatogli in settimana dalla maestra Celentano: le anticipazioni fanno sapere che la prova non ha convinto la prof, tant'è che l'ha valutata con un secco 2.

A convincere la severa insegnante di Amici, invece, è stata Gaia: la giovane danzatrice ha ottenuto una sufficienza e tanti complimenti dopo aver portato sul palco la coreografia sensuale che ha preparato nei giorni precedenti.

La cantante Lil Jolie, dopo aver vinto la gara sulle cover, ha primeggiato anche in quella sugli inediti: il produttore Zef ha scelto lei per lavorare al primo singolo dell'edizione.

Nella categoria danza, Marisol ha ricevuto un premio dopo aver convinto il giudice Simone Nolasco in una prova d'improvvisazione: la titolare potrà esibirsi a un evento fuori dalla scuola.

La seconda puntata del talent-show, però, ha regalato al pubblico in studio anche momenti divertenti: Rudy Zerbi, ad esempio, ha punzecchiato Anna Pettinelli facendole recapitare una scatola contenente tutta la discografia di Tiziano Ferro. A fronte dei due "no" che la collega ha detto ai compiti assegnati ad Holy Francisco, il docente di canto le ha chiesto di scegliere lei un brano dell'artista di Latina che il suo "pupillo" può eseguire senza troppe difficoltà.