Sono successe tante cose nel corso della registrazione di Amici del 29 settembre: le anticipazioni che circolano in rete da qualche ora, fanno sapere che i professori di canto si sono scontrati e punzecchiati per difendere i loro ragazzi, come Lorella e Anna che hanno discusso perché quest'ultima ha candidato alla sfida Sarah e Mida, entrambi talenti del team della collega. Zerbi, invece, ha provocato Pettinelli su Holy Francisco e sui due compiti che ha rifiutato pur di non fargli fare una figuraccia.

Aggiornamenti sullo speciale di Amici

Il fatto che Anna Pettinelli abbia detto "no" ad entrambi i compiti che ha assegnato ad Holy Francisco durante la settimana, ha spinto Rudy Zerbi ha ideare un divertente siparietto.

Nel corso della seconda puntata di Amici (che i telespettatori vedranno domenica 1° ottobre), l'insegnante di canto è stata omaggiata dal collega con una scatola contenente tutti gli album di Tiziano Ferro.

Visto che la romana si è opposta al fatto che il suo allievo preparasse "Sere nere" e "Imbranato", il maestro del team rivale l'ha punzecchiata chiedendole di scegliere lei un brano dalla sconfinata discografia del popolare cantautore.

"Ascoltale tutte, ci sarà una canzone che può cantare Francisco", ha commentato Rudy in modo sarcastico.

Non è da escludere, dunque, che nei prossimi giorni arrivi un altro compito per il titolare della scuola, una prova sempre legata su Ferro e sulla sua capacità di usare la voce.

Tensioni negli studi di Amici

Anna, però, durante la registrazione che si è svolta ieri ha avuto una discussione anche con l'altra insegnante di canto del cast.

Le anticipazioni dello speciale di Amici che andrà in onda il 1° ottobre, infatti, fanno sapere che Lorella ha storto il naso di fronte ad una richiesta della collega: mettere in sfida uno tra Sarah e Mida ad una sola settimana dall'inizio dell'anno scolastico.

Secondo Cuccarini, infatti, Pettinelli dovrebbe dare più tempo agli allievi per dimostrare quello che sanno fare, esattamente come sta facendo lei con Holy Francisco: prima di giudicare il talento del giovane, la showgirl ha deciso di aspettare 7 o 8 puntate.

La romana, invece, ha già richiesto una sfida tra uno dei titolari della classe e Alice, un'aspirante alunna che ha partecipato ai casting quest'estate ma che all'esordio non ha ottenuto il banco.

Stando a quello che si è detto in studio venerdì scorso, in settimana Anna sceglierà chi dovrà confrontarsi con la cantante esterna nel corso della prossima registrazione.

I voti degli esterni di Amici

Un'altra anticipazione che è trapelata al termine delle riprese di Amici del 29 settembre, riguarda la cantante che si è classifica ultima nella gara della seconda puntata.

Sarah, alunna di Lorella Cuccarini, ha proposto una cover di "Senorita" ma non ha convinto Irama, unico giudice della giornata (i ballerini sono stati valutati dal "duo" Garrison e Irma Di Paola).

Il cantautore, infatti, ha detto alla ragazza che è preparata tecnicamente ma che deve lavorare per far uscire la sua emotività: in poche parole, l'allieva non ha trasmesso nulla e per questo ha ricevuto il voto più basso.

Alla fine della registrazione, il pubblico in studio ha notato le lacrime che Sarah stava versando: a causare questa reazione di pianto, però, dovrebbe essere stata anche la paura per la sfida che potrebbe dover affrontare la prossima settimana (Anna Pettinelli sceglierà tra lei e Mida).

A vincere la gara di canto, invece, sono stati Lil Jolie e Matthew a pari merito: ad incuriosire i fan, è il fatto che Irama abbia messo al primo posto il talento che si dice sarebbe uno dei suoi più cari amici (così come si è parlato del legame tra Chiara e Giulia Stabile e di quello tra Dustin e Isobel).