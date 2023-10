Si è conclusa dopo pochi mesi l'avventura di Elio Servo a Uomini e donne. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, l'1 ottobre ha usato Instagram per spiegare ai fan perché il cavaliere non ha partecipato alle ultime registrazioni del dating-show. Con un video postato su Tik Tok, lo storico "antagonista" di Tina Cipollari ha fatto sapere di aver abbandonato il programma e di non avere alcuna intenzione di tornarci per cercare l'anima gemella.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

Come mai Elio non ha partecipato alle registrazioni di Uomini e donne che si sono svolte questa settimana?

I fan del dating-show se lo sono domandato per giorni, ma solo oggi sono arrivate informazioni certe a riguardo.

Con una storia che ha postato su Instagram la mattina dell'1 ottobre, Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che il cavaliere Servo ha detto addio al Trono Over e per questo non era in studio quando ci sono state le ultime riprese.

"Elio ha lasciato il programma. Era assente alle ultime registrazioni e poco fa l'ha annunciato lui su Tik Tok", ha scritto il blogger sui social network.

Insomma, lo storico "rivale" di Tina Cipollari si è ritirato a circa un mese dall'inizio dell'edizione 2023/2024 e l'ha fatto senza dirlo davanti alle telecamere.

Il percorso tortuoso a Uomini e donne

Elio è stato uno dei protagonisti indiscussi delle ultime puntate della scorsa stagione di Uomini e donne ma anche delle prime di quella che è iniziata a metà settembre.

Più che per qualche conoscenza che ha fatto, il cavaliere è finito al centro dell'attenzione per le furiose liti che ha avuto con Tina, l'opinionista che l'ha preso in antipatia sin da quando ha messo piede negli studi Elios.

Il percorso di Servo nel dating-show, dunque, è stato breve ma molto intenso, tant'è che Maria De Filippi ha dedicato intere puntate alla rivalità che è nata tra lui e Cipollari sotto i riflettori.

La bionda vamp, inoltre, ha messo su ironici siparietti per stuzzicare l'uomo su una sua "fobia", quella per la ricotta.

La dama romana, infatti, ha regalato al pubblico i cannoli oppure si è messa a mangiare dei tramezzini con la ricotta proprio davanti al suo "antagonista" e con il supporto di Gemma Galgani, anche lei in pessimi rapporti con l'imprenditore dopo un appuntamento andato male.

Il volto nuovo di Uomini e donne

Visto l'abbandono improvviso di Elio, la redazione di Uomini e donne dovrà puntare su altri cavalieri per tenere alto l'interesse dei telespettatori sul Trono Over.

Le liti e le riappacificazioni tra Silvio e Donatella, ad esempio, stanno catturando l'attenzione del pubblico a casa, ma anche la conoscenza tra Gemma e Maurizio.

I due si stanno frequentando da qualche settimana e, dopo vari appuntamenti, si sono baciati. L'imprenditore di 57 anni, però, ha subito messo in chiaro le cose chiedendo di poter uscire anche con altre signore del parterre, e ha iniziato a farlo con Elena.

Storie che stanno piacendo alla gente, sono anche quella tra Barbara e Alessio (lei è rientrata nel cast dopo anni d'assenza) e quelle dei tronisti con i loro corteggiatori preferiti, Manuela e Michele, ad esempio.