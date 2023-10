Nuovo appuntamento con Amici il 5 ottobre: nel pomeriggio, infatti, è stato registrato lo speciale che sarà trasmesso in televisione domenica 8. Le anticipazioni che stanno trapelando al termine delle riprese, riferiscono che non c'è stata nessuna eliminazione. Giudici della puntata sono state Annalisa per il canto e Virna Toppi per la danza. Le classifiche generate dai voti assegnati dalle giurie della puntata, hanno visto agli ultimi posti Elia per il ballo ed Ezio per il canto: i due allievi sono a rischio e dovranno attendere il verdetto dei loro tutor, quindi spetterà ad Emanuel Lo e ad Anna Pettinelli decidere se riconfermare i titolari oppure no.

Novità sul prossimo appuntamento con Amici

La puntata di Amici che è stata registrata oggi, giovedì 5 ottobre, è risultata decisiva per molti allievi della scuola.

Se Sarah ha dovuto affrontare la prima sfida della 23esima edizione e l'ha vinta, altri titolari si sono misurati con prove difficili volute dai professori.

I sei componenti della commissione interna, infatti, stanno cominciando a rendere note sia le loro preferenze sia i nomi dei talenti che non apprezzano particolarmente.

La maestra Celentano ha molti dubbi sul talento di Nicholas, per questo continua a metterlo alla prova con compiti che possano far capire anche a Raimondo che non sarebbe all'altezza del resto dei ballerini della classe.

Un altro strumento che gli insegnanti hanno per testare gli alunni delle loro squadre (ma anche gli "avversari"), sono le gare che si svolgono ogni settimana in studio: quelle del terzo speciale sono state giudicate da Annalisa e da Virna Toppi.

Decisioni per i professori di Amici

Uno degli allievi che in settimana si sono fatti notare, è Ezio Liberatore del team capitanato da Anna Pettinelli: nei giorni che hanno preceduto la registrazione del terzo speciale, il cantante di Amici si è lamentato dei compagni di classe e ha preso in considerazione l'ipotesi di andare via dalla scuola.

A ridosso della puntata che si è svolta in queste ore negli studi Elios, però, anche altri titolari sono andati in crisi: Simone e Marisol hanno pianto per i compiti che hanno ricevuto, rispettivamente, dai maestri Celentano e Todaro. Sarah non ha trattenuto le lacrime quando ha scoperto che ad affrontare la sfida contro Alice doveva essere lei e non Mida (entrambi erano candidati ma la prof ha scelto la 18enne dopo una lunga riflessione).

Le anticipazioni che stanno impazzando in rete al termine delle riprese, fanno sapere che le due cantanti si sono confrontate su alcuni brani, dopodiché il giudice esterno ha detto che ad averlo convinto di più è stata Sarah.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La giudice Virna Toppi ha apprezzato Marisol su tutti (primo posto per l'alunna della maestra Celentano), mentre Annalisa ha preferito l'esibizione di Lil Jolie a quelle di tutti i cantanti della classe.

Nella gara di improvvisazione di danza, il giurato Sebastian Melo Taveira ha premiato Sofia dopo aver visto anche le performance di Marisol e Nicholas.

L'inedito che sarà prodotto da un professionista, invece, è quello di Petit: il ragazzo che fa parte del team Zerbi, infatti, ha vinto il confronto a tre con Spacehippizer ed Ezio.

Neppure oggi, dunque, ad Amici ci sono state eliminazioni: Sarah è rimasta e la sfidante Alice non ha ottenuto il banco, mentre tutti gli altri titolari si sono riconfermati convincendo o i commissari interni o i loro insegnanti di riferimento.