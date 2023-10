Le prossime puntate della soap Terra amara in onda su Canale 5 saranno ricchi di colpi di scena. Gli spoiler fanno sapere che Demir finirà in carcere con l'accusa di aver provocato l'incidente di Umit. I riflettori saranno puntati anche su Fekeli che avrà modo di potersi confrontare nuovamente con Sevda.

Anticipazioni Terra amara: Fekeli chiede a Umit di dimenticare Demir

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Fekeli ordinerà a Fikret di abbandonare immediatamente Cukurova visto che ha ancora intenzione di vendicarsi di Demir. Nonostante questo, il giovane deciderà di non rispettare l'ordine dello zio, tanto da dare appuntamento a Zuleyha all'interno di un bar del paese per permettere a Umit di immortalare il loro incontro e far arrabbiare Demir.

Un piano che verrà intercettato da Fekeli a cui Sevda rivelerà che Umit è sua figlia Ayla. L'anziano uomo a questo punto consiglierà alla direttrice dell'ospedale di dimenticare Demir visto che ha scelto di dare una seconda chance alle nozze con Zuleyha. Fekeli poi deciderà di rinnegare Fikret dopo aver scoperto che sta usando Umit per dare sfogo alla sua vendetta ai danni di Demir.

La direttrice dell'ospedale vittima di un incidente domestico

Fekeli metterà suo nipote con le spalle al muro, tanto da costringerlo ad abbandonare Cukurova non prima di convincere Mujgan a seguirlo in Germania in gran segreto insieme al piccolo Kerem Ali. La pediatra a questo punto accetterà la proposta del giovane tenendo all'oscuro Fekeli della sua imminente partenza.

La vedova di Yilmaz tuttavia confiderà i suoi propositi ad Umit prima di lasciare per sempre Cukurova. La direttrice dell'ospedale a questo punto se la prenderà con Fikret, reo di aver deciso di abbandonarla proprio quando ha intenzione di riconquistare Demir. Sarà in questo frangente che Umit rimarrà vittima di un incidente domestico al termine del litigio con Fikret.

Purtroppo quest'ultimo non le presterà immediatamente soccorso preferendo accelerare la sua fuga con l'inconsapevole Mujgan.

Demir finisce dietro le sbarre

Una situazione che finirà per mettere nei guai Demir. La domestica di Umit infatti racconterà alle guardie civili che il ricco imprenditore era stata l'ultima persona ad aver visto la donna prima di essere aggredita.

Per questo motivo, il figlio della defunta Hunkar finirà in arresto con l'accusa di tentato omicidio. Umit, intanto, verrà portata in ospedale dove le sue condizioni appariranno disperate, tanto da entrare in coma profondo. Zuleyha, invece, non crederà che suo marito sia coinvolto nella triste faccenda visto che sarà all'oscuro della loro passata relazione clandestina.