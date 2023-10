Dalle anticipazioni della terza puntata di Amici di domenica 8 ottobre emergono diverse discussioni: Rudy Zerbi ha punzecchiato un paio di volte Anna Pettinelli, mentre Alessandra Celentano ha avuto da ridire sui voti che la giurata di ballo ha dato agli allievi nella gara. Nicholas ancora nel mirino della maestra di danza classica: dopo aver modificato la coreografia del compito, il ragazzo ha preso come voto 2. Non ci sono state eliminazioni ma Ezio ed Elio sono a rischio perché ultimi nelle classifiche fatte da Annalisa e Virna Toppi.

Aggiornamenti sullo speciale di Amici

La puntata di Amici che andrà in onda domenica 8 ottobre, proporrà ai telespettatori sia momenti divertenti che tensioni.

Chi ha assistito alla registrazione, infatti, racconta che Alessandra Celentano non ha accettato alcuni voti che Virna Toppi ha dato ai ballerini durante la gara. Resasi conto che Nicholas era più in alto in classifica rispetto al "suo" Dustin, la maestra ha protestato e se l'è presa con la giurata che è prima ballerina della Scala di Milano dal 2018.

La professoressa di danza classica, poi, ha storto il naso di fronte alla scelta dell'allievo di Todaro di modificare la coreografia che lei gli ha assegnato in settimana come compito. Al termine dell'esibizione, la docente ha dato al ragazzo un voto bassissimo, ovvero 2.

Chi ha vinto la sfida di Amici

Uno dei momenti clou della terza puntata di Amici 23, è stato quello della sfida tra Sarah e Alice.

Beppe Vessicchio ha ascolto le ragazze sia su una cover che sui loro inediti, dopodiché ha premiato la titolare perché secondo lui sarebbe più coerente nelle sue esibizioni. Lorella ha gioito per la vittoria della sua "pupilla" e ne ha approfittato per far presente ad Anna che ha commesso un errore quando ha definito la 18enne cantilenante e non ancora pronta ad affrontare l'esperienza nella scuola.

Gli altri cantanti invece hanno partecipato a una gara giudicata da Annalisa: l'interprete di "Mon Amour" ha messo all'ultimo posto in classifica Ezio, uno dei ragazzi di Pettinelli.

Zerbi ha dato il via a una discussione con la collega sul fatto che dovrebbe concentrarsi più sui componenti della sua squadra e non su quelli delle altre visto che uno dei suoi è stato fanalino di coda per due settimane consecutive.

Le frecciatine tra i due professori sono continuate quando Rudy ha deciso di cambiare il soprannome della romana da "Pettiseven" a "Pettirosso", un omaggio ad Holy Francisco.

I premi del nuovo appuntamento con Amici

L'ospite musicale del 3° speciale di Amici, è stata sempre Annalisa che ha eseguito dal vivo l'inedito "Ragazza sola".

Per quanto riguarda le gare "speciali" che ci sono state in studio, si sa che Sofia ha vinto quella di improvvisazione mentre Petit quella sugli inediti (il suo brano sarà prodotto da Takagi e Ketra).

I compiti che sono stati assegnati durante la settimana dai professori, non sono stati svolti tutti: Marisol ha eseguito il passo a due di latinoamericano con Umberto e ha ottenuto i complimenti di Raimondo Todaro, Nicholas non è piaciuto alla maestra Celentano nella coreografia sul fitness ed è tornato al posto con un 2.

Simone, invece, non ha potuto dimostrare i miglioramenti che ha fatto nel balletto creato per lui da Alessandra perché non c'era più tempo.

Kumo, invece, si è commosso e ha lasciato per un po' lo studio dopo aver visto un video nel quale si mettevano in risalto le sue qualità di ascolto e di empatia con gli altri: il ballerino hip-hop è uno dei più amati in casetta, e anche quello che dà più abbracci consolatori.