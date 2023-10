Ad Amici i rapporti fra Holy Francisco e Sarah si sono già raffreddati. La puntata che è andata in onda il 13 ottobre, infatti, ha mostrato il confronto che i due allievi hanno avuto in casetta dopo qualche giorno di gelo: il giovane, anche se con un po' di fatica, ha detto alla compagna di classe che non cerca una fidanzata e che è meglio se restano buoni amici. Il pubblico è stato anche aggiornato sul provvedimento disciplinare che è stato dato ad Ezio per le mancate pulizie e il disordine.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Una delle "coppie" che si sono formate nella casetta di Amici in questo primo mese di lezioni, è già in crisi.

Nel corso del daytime che è stato mostrato al pubblico di Canale 5 venerdì 13 ottobre, Holy Francisco ha parlato con chiarezza a Sarah sul tipo di rapporto che vorrebbe avere con lei.

La giovane si è lamentata della freddezza del compagno dopo i baci che si sono scambiati, ma le spiegazioni che ha avuto forse non erano quelle che sperava di sentire. "Sto cercando un modo carino per dirtelo. Noi non stiamo insieme. Qui devo pensare a tante cose, al mio percorso. La cosa migliore è essere amici, buoni amici", ha detto il titolare del team Pettinelli.

Il distacco dopo i baci ad Amici

Alla fine del breve confronto che ha avuto con Holy Francisco, Sarah si è allontanata ed è andata in camera da letto.

Salvo colpi di scena futuri, la coppia che si era formata in casetta solo pochi giorni fa è già scoppiata e a volerlo è stato il cantante dai capelli rossi.

Dopo che un daytime di Amici ha mostrato i baci che si è scambiato con la compagna di classe davanti alle telecamere, il giovane è finito al centro del gossip per un possibile tradimento alla persona con la quale era fidanzato quando è entrato nella scuola.

Marika, che ha sempre sostenuto Holy con video e foto postate sui social, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su questa vicenda: "Eravamo in pausa ma ci sentivamo come se stessimo insieme. Ci siamo lasciati una settimana fa circa".

Nessuna mancanza di rispetto, dunque, da parte del titolare del team Pettinelli all'ormai ex fidanzata, che per un periodo molto breve è stata sostituita dalla 17enne Sarah.

Punizione per le pulizie ad Amici

La prima parte del daytime di Amici del 13 ottobre, invece, è stata dedicata ad un argomento sul quale i fan erano già stati aggiornati nella giornata di ieri.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata giovedì scorso, infatti, hanno svelato al pubblico che la classe ha ricevuto il primo provvedimento disciplinare della stagione per lo sporco che c'è in casetta.

Nelle scorse, infatti, ai telespettatori sono state mostrate le immagini delle camere in disordine e della cucina non pulita: il membro della redazione che era in collegamento con i ragazzi, si è anche lamentato delle risate che alcuni stavano facendo vedendo il video in questione.

Ai 20 titolari, dunque, è stato chiesto di fare i nomi dei 3 meno collaborativi nelle faccende domestiche: i più "nominati" sono stati Ezio, Holden, Mida e Holy Francisco.

L'alunno più votato (con 16 pareri contrari sui 19 totali), però, è stato Ezio e la punizione scelta dagli autori è stata quella di non farlo esibire nella gara di canto di domenica prossima.

Il giovane ha accettato il provvedimento sommessamente e ha dato ragione a Nicholas quando l'ha rimproverato per non dare mani una mano in casa: sarebbero sempre le stesse persone, infatti, sia a cucinare che a lavare i piatti.

Belle notizie, infine, per Mew e Matthew: due produttori hanno deciso di lavorare ai loro inediti e presto potranno cantarli in studio con una base del tutto rinnovata.