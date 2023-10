Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre annunciano una settimana imperdibile. In primo piano tornerà ancora la minaccia di Lara che terrà in pugno Roberto e Marina. La donna questa volta spiazzerà i due imprenditori chiedendo un incontro con il piccolo Tommaso. Nel frattempo Clara chiuderà per sempre con Eduardo e lui si sfogherà con il resto del clan. Damiano, invece, porterà avanti la sua missione chiedendo a Sabbiese di passare dalla parte della legge. Intanto Viola sarà sempre più confusa e chiederà consiglio a Diego.

Anticipazioni Un posto al sole: Roberto teme di perdere Tommaso

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che nella settimana dal 16 al 20 ottobre Marina e Roberto riaccoglieranno Ida con gioia. La madre di Tommaso verrà dimessa dall'ospedale, ma i guai per la famiglia Ferri non saranno finiti. Lara continuerà a tramare alle spalle di Roberto e Marina, e li spiazzerà chiedendo un incontro con il piccolo Tommaso. I due si domanderanno cosa abbia in mente la donna e mentre Roberto tremerà per la paura di perdere il bambino, Marina si darà da fare per chiudere questa storia una volta per tutte.

Settimana dal 16 al 20 ottobre: Eduardo ferito da Clara

Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 16 al 20 ottobre vedono in primo piano anche Eduardo Sabbiese, che riceverà un netto rifiuto da Clara.

Quest'ultima sarà stanca della presenza costante del suo ex nonostante la fine della loro relazione e chiuderà per sempre i rapporti con lui. Il comportamento di Clara ferirà profondamente Eduardo, che sfogherà la sua rabbia con gli altri membri del clan. Damiano proseguirà con la sua missione e si concentrerà su Eduardo, tentando di farlo passare dalla sua parte.

Sabbiese potrebbe essere persuaso dalle parole del poliziotto a causa dell'allontanamento di Clara.

Viola sempre più confusa chiede consiglio a Diego

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella settimana dal 16 al 20 ottobre ci sarà ampio spazio anche per Viola. La donna non potrà fare a meno di ripensare ai momenti di passione vissuti con Damiano e per lei sarà inevitabile sentirsi presa da lui.

Portare avanti la vita quotidiana e familiare diventerà sempre più difficile per Viola, che deciderà di confidarsi con Diego. Al figlio di Raffaele la donna descriverà la grande confusione sentimentale che sta attraversando e chiederà un consiglio su come comportarsi con Eugenio e Damiano. Le emozioni non mancheranno per i protagonisti che si troveranno di fronte a scelte che cambieranno per sempre le loro vite.