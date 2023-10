La disperazione di Fikret per la morte di Müjgan trainerà le prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Un momento veramente difficile per il ragazzo, che sfogherà tutto il suo dolore durante una chiacchierata molto intima con il cugino Bahtiyar.

Fikret inconsolabile per la morte di Müjgan

Müjgan morirà e Fikret si sentirà in colpa per quello che l'è accaduto. Se non si fossero lasciati probabilmente non avrebbe deciso di trasferirsi a Istanbul e di prendere quell'aereo "della morte". Un brutto momento per il giovane, che durante una serata in compagnia del cugino Bahtiyar, dalla disperazione, sarà in preda ai fumi dell'alcol.

Le lacrime di Fikret non cesseranno di scivolare nelle sue guance e Bahtiyar non saprà veramente come consolarlo.

Il dolore di Fikret: 'Mi manca moltissimo la mia Müjgan'

"Continuo a vedere il suo volto, i suoi occhi, il suo sorriso, mi manca tantissimo la mia Müjgan", dirà tra le lacrime Fikret, pensando a ciò che ci sarebbe stato con lei se solo fosse sopravvissuta a quell'incidente. "Quanto vorrei che fosse qui per me, darei qualsiasi cosa pur di riaverla tra le mie braccia", continuerà a singhiozzare Fikret, senza darsi un attimo di pace.

Fikret metterà la mano sul petto, proprio dove si trova il cuore: "Bahtiyar tu non puoi immaginare il dolore che sento qui, fa veramente male".

Le parole di Bahtiyar per il cugino

Fikret inizierà anche a farsi qualche domanda in merito al suo futuro: "Chissà che cosa ne sarà di me, se riuscirò mai a dimenticare tutto o almeno ad alleviare questo grande dolore". Sarà così che Bahtiyar interverrà, provando a incoraggiarlo: "Col tempo ci riuscirai Fikret, vedrai che tutto passerà.

Potresti anche non riuscire a dimenticare ciò che stai provando, ma ti abituerai al fatto di non poter più stare insieme a lei".

"Forse il dolore non se ne andrà, ma ti abituerai anche a quello", continuerà a dirgli Bahtiyar, ma Fikret non sarà tanto convinto.

Il nuovo amore di Fikret: nel suo cuore ci sarà posto per Züleyha

Bahtiyar inviterà Fikret a stare a casa sua, sarebbe meglio che Fekeli e Lütfiye non lo vedessero in quello stato, ma il ragazzo in testa avrà solo Kerem Ali e non vorrà che il bimbo rimanga solo.

Bahtiyar, però, gli ricorderà che insieme a lui ci sono gli zii e in questo momento forse è meglio che in primis pensi a se stesso.

Alla fine Fikret si farà convincere e dopo l'ennesimo bicchiere andrà a casa del cugino, ma è chiaro che la strada verso la serenità per lui sia ancora molto lunga. Müjgan se n'è andata per sempre da veramente poco e lui faticherà per un po' a metabolizzare la cosa, anche se tra non molto il suo cuore si aprirà a un'altra persona: Züleyha.