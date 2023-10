Quella che è andata in onda il 22 ottobre è stata la prima eliminazione di quest'edizione di Amici: Spacehippiez ha perso la sfida immediata contro Samu Spina e ha dovuto abbandonare la scuola. In serata, però, Lorella Cuccarini ha preso parola sui social network per dirsi contraria al verdetto del giudice esterno che, dopo aver ascoltato un solo brano, ha decretato la vittoria del talento che ora fa parte del team capitanato da Anna Pettinelli.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

La classe 2023/2024 di Amici ha perso il suo primo componente: dopo quasi un mese di lezioni ed esibizioni, domenica 22 ottobre uno dei 20 allievi ha dovuto dire addio al programma.

Al termine della gara cover giudicata da Rkomi, due cantanti sono finiti in sfida: Rudy Zerbi ha assistito affinché Anna mettesse a rischio Holy Francisco (ultimo in classifica per la seconda settimana consecutiva), mentre la stessa Pettinelli ha proposto una sfida immediata per Spacehippiez.

Il titolare del team Cuccarini si è dovuto confrontare con Samu Spina, un giovane artista che si è presentato ai casting nei giorni scorsi e che ha colpito molto la speaker radiofonica.

Un giudice esterno ha ascoltato gli inediti dei due ragazzi, dopodiché ha deciso di dare il banco all'aspirante alunno.

Il parere della docente di Amici

Ieri pomeriggio le telecamere del talent-show hanno indugiato a lungo sui volti perplessi degli allievi: in pochi, infatti, si aspettavano che Samu vincesse la sfida.

Se Anna Pettinelli ha esultato per questo "nuovo acquisto" (Spina è entrato a far parte della squadra della romana, essendo stata lei a volerlo), Lorella ha subito manifestato il suo dissenso per il verdetto del giudice esterno.

Se in studio la professoressa di Amici si è limitata ad abbracciare Spacehippiez e a fargli l'in bocca al lupo per la sua carriera, è sui social network che Cuccarini ha palesato il suo vero pensiero su quello che è successo durante la quinta puntata.

Sotto al post Instagram che ha dedicato all'alunno che è stato eliminato domenica scorsa, la docente della scuola ha scritto: "Caro Leonardo, non meritavi di uscire così in fretta e onestamente non nella sfida di oggi".

L'insegnante di canto, dunque, non è d'accordo con il produttore che ha preferito l'inedito di Samu a quello del suo "pupillo" e l'ha detto chiaramente facendo riferimento all'esito della sfida.

Holy Francisco a rischio ad Amici

Nonostante i pareri contrari di Lorella, di alcuni allievi e anche di molti spettatori, l'eliminazione di Spacehippiez da Amici è definitiva e inappellabile.

Il giovane cantante, infatti, ha lasciato la scuola al termine della quinta puntata e in uno dei prossimi daytime sarà mostrato l'ingresso di Samu Spina nella casetta.

Anna Pettinelli, però, nell'ultimo speciale ha guadagnato un alunno ma ne ha messo a rischio un altro: su suggerimento di Rudy, infatti, la docente ha messo in sfida Holy Francisco come conseguenza dei suoi ripetuti ultimi posti in classifica nelle gare cover.

Il titolare della classe ha un po' protestato per questa decisione (soprattutto perché è stato Zerbi a spingere affinché la collega la prendesse) ma alla fine l'ha accettata ammettendo di avere paura di quello che accadrà nella sesta puntata.

Il ragazzo affronterà un talento esterno nel corso della registrazione prevista per giovedì 26 ottobre, quindi tra pochi giorni trapeleranno le anticipazioni sul verdetto del giudice e sul futuro di Holy nel cast del talent-show.