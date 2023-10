Terra Amara continua il racconto dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano una puntata molto ricca sabato 28 ottobre.

Dopo l'ennesima lettera anonima, Demir sarà furioso e pronto a smascherare il mittente. Questo farà preoccupare Zuleyha e Sevda che indagheranno sul contenuto della lettera e risaliranno ad una ex dipendente della tenuta. Le due donne si recheranno da lei per chiedere informazioni sul passato di Adnan Yaman e lei confermerà l'esistenza di un bambino nella vita del signore. Per Sevda sarà un colpo durissimo pensare di non essere l'unica donna per Adnan Yaman, ma le novità non finiranno qui.

Mujgan e Umit ceneranno insieme e scopriranno molti punti in comune che daranno il via ad una bella amicizia. Infine, Fikret sarà fuori di sé a causa del suo passato doloroso.

Anticipazioni Terra amara: Demir distrutto dalle accuse a suo padre

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 28 ottobre raccontano che per Demir ricevere l'ennesima lettera anonima sarà un duro colpo. Leggendo le calunnie su suo padre, accusato di aver violentato una donna e aver rifiutato suo figlio, Yaman deciderà di agire al più presto. Demir farà una conferenza stampa per difendere l'onore di suo padre e sarà furioso con il mittente anonimo della lettera, minacciando di trovarlo e fargliela pagare al più presto. Zuleyha sarà preoccupata e spaventata per suo marito e con Sevda proverà a capirne un po' di più tenendo fuori Demir dalle indagini.

Anticipazioni puntata di sabato 28 ottobre: Sevda e Zuleyha unite per la verità

La puntata di Terra amara di sabato 28 ottobre vedrà al centro dei riflettori Zuleyha e Sevda che uniranno le loro forze per fare chiarezza sul passato di Adnan Yaman. A questo proposito, le donne chiederanno a Saniye di risalire a qualcuno che potrebbe aiutarle con delle informazioni precise sul passato.

Zuleyha e Sevda arriveranno a Sesma, una ex dipendente della tenuta, e quando si recheranno da lei riceveranno una conferma che non avrebbero mai voluto. La ex cameriera parlerà a Zuleyha e Sevda di una donna con un bambino che spesso andavano a bussare alla porta di Adnan Yaman e venivano puntualmente cacciate. Nell'apprendere che il contenuto della lettera non era fatto di falsità, Sevda crollerà, delusa dall'uomo che ha amato per tutta la vita.

Umit e Mujgan verso una nuova amicizia

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di sabato 28 ottobre ci sarà spazio anche per Mujgan e Umit che si ritroveranno a cena insieme. Le due dottoresse decideranno di mettere da parte le incomprensioni dovute al lavoro e scopriranno di avere molto in comune: sarà la base per una nuova amicizia. Quando Umit rientrerà in casa troverà Fikret ubriaco e fuori di sé dopo il sabotaggio del caseificio Yaman. L'uomo racconterà alla sua amica tutto quello che è accaduto con Fekeli e sarà tormentato dal ricordo del suo passato.