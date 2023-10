Sta facendo discutere il feeling nato nella casetta di Amici tra due allievi della categoria canto. Nel daytime che è andato in onda il 6 ottobre sono state mostrate le immagini dell'avvicinamento tra Matthew e Mew: i due si sono scambiati abbracci, carezze e parole importanti. I fan più attenti, però, hanno scoperto che la cantante è fidanzata dal 2018 con un ragazzo che il 25 settembre scorso le ha anche fatto una dedica su Instagram: in rete, dunque, si parla già di un possibile tradimento in arrivo.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Come accade in ogni edizione di Amici che si rispetti, la convivenza in casetta porta gli allievi a legarsi in modo importante, spesso arrivando a formare delle vere e proprie coppie.

La puntata che è stata trasmessa su Canale 5 il 6 ottobre scorso, ha aggiornato il pubblico sull'amicizia speciale che sta nascendo tra Matthew e Mew, due titolari della scuola che dopo due sole settimane hanno mostrato di avere un feeling particolare.

Le telecamere del talent-show, infatti, hanno ripreso i ragazzi mentre si abbracciavano, si coccolavano, si guardavano intensamente, tutti atteggiamenti che secondo i fan presto potrebbero portare i due a vivere una relazione sentimentale.

Il parere di chi guarda Amici

Fin qui nulla di male, se non fosse che Mew risulta fidanzata con un altro ragazzo dal 2018: se su Facebook la cantante ha indicato la data d'inizio della sua storia d'amore, su Instagram è possibile trovare la romantica dedica che il compagno le ha fatto non appena ha ottenuto un banco nella scuola di Amici.

"Il vero amore è meraviglioso, è pazzesco. Non ho mai sentito un legame così profondo con un'altra persona. Ricorda, credo in te tanto quando in noi. Sono orgoglioso di te e di vivere questo sogno con la mia metà", ha scritto Davide sui social il 25 settembre scorso, ovvero quando la nuova edizione del talent-show era già cominciata.

Il dolce messaggio che il giovane ha voluto far arrivare a Valentina Turchetto (vero nome dell'alunna), termina così: "Innamorato, non di una qualunque".

A completare questo tenero post, sono una serie di fotografie e video della coppia, compresi baci e sguardi d'intesa che i due si sono scambiati nel corso della loro lunga relazione.

Dubbi sulla titolare di Amici

Che Mew non fosse single, i fan di Amici lo sapevano ancora prima che venissero mostrate le immagini del suo avvicinamento a Matthew in casetta.

La dedica che Davide ha fatto all'allieva risale al 25 settembre (la prima puntata della nuova edizione del talent è andata in onda domenica 24), quindi viene da pensare che quando Valentina è entrata nella scuola era ancora legata al suo storico compagno.

Le coccole con Matteo Rota, invece, ci sono state nei giorni scorsi, così come il "mi piaci tu" che il chitarrista ha detto alla compagna di classe davanti alle telecamere.

"Ecco il primo corna-gate di quest'anno", ha commentato una fan dopo aver saputo delle tenerezze che Mew si è scambiata con un giovane che non è il suo fidanzato.

In passato è già successo che qualche talento si invaghisse di un "collega" nonostante ci fosse qualcuno fuori dalla casetta ad aspettarlo: un paio d'anni fa è capitato sia a Sissi che ad Alex (che in tv si sono legati a Dario e a Cosmary), nel 2022 a Cricca (per stare con Isobel, il cantante mise fine alla sua storia).

Al momento la dolce metà di Mew non ha ancora parlato, ma c'è da aspettarsi qualche suo gesto forte se lei e Matthew dovessero avvicinarsi ancora di più diventando la prima coppia dell'edizione 2023/2024 di Amici.