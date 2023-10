Secondo le anticipazioni di Terra Amara prossimamente Mujgan morirà in un incidente aereo. Tutta la famiglia soffrirà per la grave perdita e il piccolo Kerem Ali sarà il più provato. A prendersi cura del bambino oltre a Fekeli e Lutfiye ci sarà Fikret che deciderà di diventare suo padre. La potestà di Kerem Ali sarà rivendicata dai parenti americani di sua madre, ma le cose si complicheranno ulteriormente: il bimbo si ammalerà e andrà in arresto cardiaco per una sospetta meningite.

Spoiler Terra amara: Fikret distrutto per la morte di Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto a casa Fekeli cambieranno molte cose.

Mujgan perderà la vita in un incidente aereo proprio quando il desino sembrava dovesse unirla per sempre a Fikret. Quest'ultimo infatti, deciderà di mettere da parte l'odio per Demir e iniziare una nuova vita con la dottoressa, ma sarà troppo tardi. La disperazione coglierà tutta la famiglia di Fekeli e il futuro di Kerem Ali farà preoccupare Fikret che prenderà una decisione importante. Il nipote di Ali Rahmet comunicherà di voler diventare il padre di Kerem Ali e si prenderà cura di lui, ma chiederà a Fekeli di adottarlo in modo da dargli il suo cognome e la ricca eredità. Ali Rahmet sarà ben felice di questa scelta e avvierà subito le pratiche burocratiche, ma un imprevisto rischierà di rovinare tutto.

Anticipazioni prossime puntate: il fratello di Mujgan andrà a prendere suo nipote

Le prossime puntate di Terra amara vedrà al centro delle scene i lpiccolo Kerem Ali, prossimo all'adozione da parte di Fekeli.

Al ranch, tuttavia si presenterà l'avvocato del fratello di Mujgan, deciso ad adottare il bambino. Fikret e la sua famiglia manderanno via il legale che prometterà di continuare il discorso in tribunale.

La tensione a casa Fekeli arriverà alle stelle quando il piccolo Kerem Ali si ammalerà gravemente, con una febbre altissima e vomito. La corsa in ospedale sarà disperata e i medici sospetteranno che il bambino abbia contratto la meningite.

Fikret e Fekeli temeranno per la vita del bambino

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che per Fekeli, Fikret e Lutfiye ci saranno momenti durissimi.

Mentre saranno in sala d'attesa temendo per la vita di Kerem Ali, tornerà l'avvocato che farà saltare i nervi a Fikret. In quel momento, il bambino andrà in arresto cardiaco e i medici temeranno di perderlo. L'intervento tempestivo dei sanitari però impedirà il peggio e la famiglia Fekeli potrà finalmente sentirsi sollevata.