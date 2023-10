Nelle prossime puntate della soap opera turca Terra Amara andranno avanti le indagini per far luce sull’omicidio di Hunkar. Ben presto Demir verrà a conoscenza che a uccidere sua madre è stata Behice Hekimoglu. L'imprenditore sarà deciso a vendicarsi e tenterà di strangolarla. Intanto fra Umit Kahraman e la protagonista Zuleyha ci sarà molta tensione: in particolare Altun rimarrà sconvolta quando l’ex amante di suo marito le dirà di essere incinta.

Spoiler turchi di Terra amara: Yaman non commette una follia grazie a Sevda, Zuleyha, Gaffur e Saniye

Gli spoiler sui nuovi episodi della telenovela in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane, raccontano che finalmente l’ex commissario di polizia Sadi scoprirà la verità sulla morte di Hunkar (Vahide Perçin) su richiesta di Zuleyha (Hilal Altınbilek).

Il detective, quando avrà le prove necessarie, rivelerà che un tassista della zona gli ha confessato di aver accompagnato Behice alle rovine proprio il giorno in cui Hunkar è stata ritrovata senza vita.

Ben presto alla tenuta Yaman arriverà proprio la perfida Behice (Esra Dermancıoğlu). In preda alla furia Demir (Murat Ünalmış) la affronterà e tenterà di ucciderla mettendole le mani al collo, a evitare il peggio sarà l’intervento di Saniye (Selin Yeninci), Gaffur (Bulent Polat), Sevda (Nazan Kesal) e Züleyha.

Quest’ultima continuerà intanto a portare avanti le sue indagini all'insaputa del marito, con l'obiettivo di riuscire a farla pagare alla darklady Behice.

Umit viene minacciata da Zuleyha dopo averle detto di aspettare un figlio da Demir

Al centro della scena ci sarà anche Umit (Hande Soral), la quale farà il possibile per separare Demir e Zuleyha.

La dottoressa non mollerà la presa, quando il ricco imprenditore Yaman proverà a mettere fine alla loro tresca clandestina per rimanere con la moglie.

Dopo aver inseguito Altun con la sua automobile, la nuova dottoressa dell'ospedale di Cukurova la farà rimanere senza parole dicendole: “Sono incinta di Demir, Adnan e Leyla avranno un fratellino".

In un primo momento Zuleyha fingerà di essere calma, mentre in realtà soffrirà tantissimo al pensiero che suo marito avrà un figlio dalla sua ex amante.

A questo punto troverà il coraggio di minacciare la sua rivale in amore Umit, dicendo di essere pronta a portarle via la creatura che porta in grembo se non si comporterà bene con lei e suo marito Demir.