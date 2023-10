A meno di un mese dall'inizio della nuova edizione di Amici, nella casetta si è già formata la prima coppia. Il daytime che è andato in onda il 10 ottobre, ha aggiornato i telespettatori sui baci che Matthew e Mew si sono scambiati dopo un avvicinamento quasi immediato. Un commento che la cantante ha fatto nella scuola, inoltre, confermerebbe il legame sentimentale che aveva prima di ottenere il banco: "Ora ho le idee chiare", ha detto la ragazza.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

L'amore è già nell'aria nella casetta di Amici: a tre settimane dall'inizio delle lezioni, due allievi si sono scambiati i primi baci davanti alle telecamere.

La puntata che è stata trasmessa in tv martedì 10 ottobre, ha aggiornato il pubblico sugli sviluppi che ci sono stati nei giorni scorsi nel rapporto tra due cantanti della classe: Matthew e Mew hanno continuano ad avvicinarsi, a coccolarsi e a trascorrere tutto il tempo libero che hanno insieme.

Mentre si trovavano sdraiati sullo stesso letto, i titolari si sono dati il loro primo bacio.

La giovane si è sbilanciata con il compagno dicendo che queste effusioni le hanno fatto fare chiarezza: "Ora ho le idee chiare".

Secondo gli spettatori, questo commento potrebbe riferirsi alla situazione sentimentale di Valentina, fidanzata da 4 anni con un ragazzo di nome Davide (che il 25 settembre scorso le ha fatto una romantica dedica su Instagram).

Lacrime per Chiara ad Amici

Il daytime odierno di Amici, però, è iniziato con un colpo di scena.

Le quattro ballerine della classe sono state convocate in sala relax per un'importante comunicazione: una di loro è stata messa in sfida da un professore.

Le ragazze hanno fatto varie ipotesi a riguardo e Gaia ha pianto temendo potesse toccare a lei, ma una scritta che è apparsa sul televisore della scuola ha svelato il nome dell'allieva a rischio eliminazione: Chiara Porchianello.

A voler mettere alla prova la danzatrice del team capitanato da Emanuel Lo, è stato Raimondo Todaro: il docente di latinoamericano, infatti, pensa che la titolare sia costruita e finta sul palco e per questo vuole vederla a confronto con un'aspirante alunna 18enne.

La giovane non ha trattenuto le lacrime soprattutto per le critiche che le ha rivolto il maestro, secondo lei ingiuste e non veritiere.

Attesa per la registrazione di Amici

Nel corso della quarta puntata di Amici (registrata il 12 ottobre e in onda su Canale 5 domenica 15), dunque, Chiara affronterà la sua sfida. Dopo la cantante Sarah, tocca ad una ballerina della classe confrontarsi con un'aspirante allieva e dimostrare a tutti di meritarsi il banco che le è stato assegnato meno di un mese fa.

Sempre nel prossimo appuntamento con Maria De Filippi in studio, Ezio sarà chiamato ad eseguire il compito che Zerbi gli ha assegnato in settimana. Il professore ha voluto testare le qualità del titolare del team Pettinelli chiedendogli di preparare il brano "Magnifico", cantato in duetto da Fedez e Francesca Michielin.

Anna ha accettato la prova ma ha sottolineato che questa canzone non sarebbe adatta alla voce del suo "pupillo", quindi Rudy non cambierà idea su di lui sentendolo su questo pezzo.