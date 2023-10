Su Canale 5 prosegue l'appuntamento con La Promessa 5 e le anticipazioni annunciano ancora molti colpi di scena.

A catturare l'attenzione dei telespettatori sarà Cruz, che portata all'esasperazione da Lorenzo ed Elisa finirà in sanatorio. Alonso preferirà mandare la moglie in clinica pur di evitare uno scandalo per la sua famiglia. La marchesa tornerà al palazzo proprio quando Jana rivelerà a Curro che sono fratelli e sarà più agguerrita che mai.

Anticipazioni La Promessa: Cruz prova ad affogare la baronessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Cruz arriveranno tempi molto difficili.

Quando la marchesa scoprirà che l'erede principale del padre è la baronessa Elisa de Grazalema, andrà su tutte le furie. Sarà convinta che Lorenzo abbia una relazione con l'ereditiera e non si sbaglierà, ma suo cognato ed Elisa saranno più astuti di lei. Per far fuori Cruz, Lorenzo e la baronessa si accorderanno per portare la donna all'esasperazione e riusciranno a farla impazzire. Cruz, in preda a una crisi di nervi, cercherà di affogare Elisa, proprio secondo i piani del cognato. A quel punto la baronessa e Lorenzo avranno il coltello dalla parte del manico e sfrutteranno al meglio la situazione a loro vantaggio.

Anticipazioni prossime puntate: il piano di Elisa e Lorenzo funziona

Le prossime puntate de La Promessa vedono al centro delle scene Cruz, incastrata da Lorenzo ed Elisa.

La baronessa parlerà con Alonso del tentato omicidio e spiegherà al marchese che denuncerà la moglie, a meno che lei non entri in sanatorio. Alonso si troverà con le spalle al muro e convincerà la moglie a lasciare il palazzo pur di evitare uno scandalo che avrebbe coinvolto tutta la famiglia. Cruz ascolterà il marchese e dopo aver scelto il suo vestito migliore abbandonerà La Promessa minacciando Elisa e Lorenzo.

Alonso soffrirà molto per l'assenza di Cruz, ma presto la donna tornerà più agguerrita che mai.

Jana dice a Curro che la loro madre è Dolores

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, dopo aver trascorso un periodo in sanatorio, Cruz tornerà al palazzo decisa a vendicarsi del cognato e della baronessa. La marchesa non avrà paura delle minacce di Elisa e proseguire per la sua strada, pronta a farsi valere.

Il ritorno di Cruz coinciderà con un altro momento molto importante. Jana rivelerà a Curro che sono fratelli e figli della stessa donna, Dolores, una delle collaboratrici che uccisa molti anni fa da un uomo potente. I due ragazzi saranno decisi più che mai ad andare fino in fondo e scoprire tutta la verità sul passato della loro famiglia.