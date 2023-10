Ad un mese dall'inizio dell'edizione 2023/2024, nella scuola di Amici cominciano a delinearsi le idee dei professori sia sugli allievi migliori che su quelli che brillano meno in studio. Ad aiutare gli insegnanti in questo, sono sicuramente le gare che i titolari affrontano ogni settimana: quelle che si sono svolte oggi, giovedì 19 ottobre, hanno visto primeggiare Stella nel canto e Sofia nel ballo. Spacehippiez, invece, è il primo eliminato dell'anno: il giovane ha perso la sfida immediata contro Samu Spina voluta da Anna Pettinelli.

Aggiornamenti sugli alunni di Amici

Maria De Filippi ha appena finito di condurre un nuovo appuntamento con Amici, il quinto della 23esima edizione. Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios al termine della registrazione, fanno sapere che gli ospiti musicali della giornata sono stati Mr Rain e Clara (nota anche per il ruolo di Crazy-J nella serie tv "Mare Fuori"): i due hanno cantato in anteprima il singolo "Un milione di notti", in uscita venerdì 20 ottobre.

Il giudice della gara di interpretazione della puntata che sarà trasmessa in tv domenica prossima, invece, è stata Fiorella Mannoia. L'artista ha preferito Stella a Mew e a Lil Jolie, quindi tutti i titolari del team Pettinelli (squadra alla quale appartiene la vincitrice) hanno conquistato un punto in più nella gara cover giudicata da Rkomi.

I verdetti sulle performance di Amici

Sul fronte ballo, Eleonora Abbagnato è stata l'unico giudice della gara: primo posto per Sofia e ultimo per Simone (il ragazzo era stato in testa alla classifica solo una settimana fa).

Dustin, che è arrivato secondo nella competizione interna giudicata dall'etoile siciliana, ha anche affrontato un compito assegnatogli da Raimondo Todaro in settimana: il "pupillo" della maestra Celentano ha superato brillantemente la prova.

Tre danzatori della classe, però, si sono cimentati anche con l'improvvisazione: Kledi Kladiu ha preferito l'esibizione di Marisol a quelle di Elia e Nicholas, quindi sarà lei a partecipare al memorial in onore di Carla Fracci il prossimo 17 luglio.

Nuova coppia nella casetta di Amici

Tra le anticipazioni della quinta puntata di Amici, c'è anche quella dell'ennesimo ultimo posto nella gara cover di Holy Francisco.

Il cantante non ha convinto il giudice (è arrivato penultimo grazie al punto in più vinto da Stella nell'interpretazione), così Rudy Zerbi ha invitato Anna Pettinelli a riflettere sull'eventualità di mettere alla prova il suo allievo nel prossimo speciale.

Il giovane dai capelli rossi, dunque, nel sesto appuntamento dovrà affrontare una sfida e solo se la vincerà rientrerà di diritto nella classe.

Tra una prova ed un compito, inoltre, in studio è stato mostrato un video sul bacio che Marisol e Petit si sono scambiati in casetta: dopo Matthew e Mew, Sarah e Holy, è nata un'altra coppia in quest'edizione del talent-show.