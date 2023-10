Nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre Beatrice Luzzi si è ritrovata a parlare con Mirko Brunetti riguardo al rapporto che ha instaurato con Giuseppe Garibaldi. In particolare la concorrente del Grande Fratello ha confidato di avere preso le distanze da Giuseppe in quanto è rimasta delusa del fatto che lui abbia raccontato le loro conversazioni a tutti i loro compagni d'avventura, un fatto che ha definito come imperdonabile.

Le parole di Luzzi

Tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è aria di crisi: l'attrice non ha gradito che lui abbia raccontato alcune conversazioni intime agli altri coinquilini presenti nella casa di Cinecittà.

Parlando con Mirko Brunetti, Beatrice ha spiegato che il GF è un gioco che richiede sincerità. Nel momento in cui ha chiesto a Garibaldi chi vorrebbe vedere lontano dai riflettori e lui non ha risposto, l'attrice ha tratto le sue conclusioni.

Secondo Brunetti, Beatrice avrebbe corso troppo nei confronti del 30enne calabrese in quanto ognuno ha i propri tempi per rispondere alle domande. Lei però è parsa in disaccordo e ha precisato che non c'è nulla di male a fare una domanda a una persona con cui si è intrapresa una conoscenza.

A quel punto Beatrice Luzzi ha iniziato a parlare al passato per descrivere il rapporto con Garibaldi e ha ammesso di non riuscire a capire i suoi ragionamenti, aggiungendo: "Il fatto che lui abbia raccontato le nostre conversazioni intime è abbastanza imperdonabile".

Lo sfogo di Garibaldi

In precedenza, anche Giuseppe Garibaldi si era sfogato con alcuni compagni d'avventura in merito al rapporto con Beatrice Luzzi.

L'uomo si è detto deluso per quanto accaduto e ha ammesso di voler vivere la conoscenza con leggerezza: "Se mi porta a questi livelli non resisto". Inoltre si è detto convinto di non averle mancato di rispetto, poiché quanto accaduto fra loro nelle conversazioni sotto le lenzuola non è mai stato reso pubblico.

Massimiliano Varrese dopo avere ascoltato il coinquilino ha spezzato una lancia a suo favore, affermando che Beatrice avrebbe sbagliato l'approccio.

Luzzi-Garibaldi: il parere dei telespettatori

Sul social X vari utenti hanno commentato quanto sta accadendo tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Da un lato c'è chi crede che l'attrice abbia corso troppo bruciando le tappe della conoscenza, mentre dall'altro c'è chi sostiene che lui non avrebbe dovuto rivelare il contenuto di alcune conversazioni ai suoi compagni d'avventura.

Probabilmente la questione verrà trattata da Alfonso Signorini durante la 12^ puntata del reality show di questo giovedì 19 ottobre.