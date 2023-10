Dopo Mew e Matthew, quella formata da Sarah e Holy Francisco sembrava essere la seconda coppia nata all'interno della scuola di Amici. E invece, dopo un crescendo di effusioni culminate in un bacio appassionato, il cantante siciliano ha stroncato sul nascere l'idea di una storia.

I dubbi dopo il bacio

"In questo momento non riuscirei a vivermela al massimo, forse mi serve solo un'amica". Con queste parole, pronunciate con un velo di imbarazzo, Holy Francisco ha lasciato intendere a Sarah che il loro rapporto non avrebbe subito alcun tipo di evoluzione.

Nonostante l'intesa mostrata sin dai primi giorni, infatti, il cantante ha fatto dietro front e messo in chiaro le cose per evitare che Sarah, dopo il bacio, costruisse castelli in aria. Un cambiamento radicale, considerati i gesti di interesse e le parole che, più volte, Francisco ha utilizzato nei confronti di Sarah stessa chiedendole se secondo lei fosse un bel ragazzo o dicendo agli altri "Sarah è mia". Insieme avevano persino cantato Tango di Tananai, ma anche quella sintonia mostrata durante la performance sembra ormai un lontano ricordo. Che sia stato solo un fuoco di paglia? Se così fosse, sembrerebbe essersi già spento.

"So che non sei una bambina" ha proseguito poi, sottolineando che la vicinanza degli ultimi giorni non implicava in alcun modo l'intenzione di costruire una storia.

Sarah è apparsa visibilmente delusa dopo avere udito le spiegazioni del cantante, ma ha reagito in modo composto, cercando di nascondere il dispiacere: "Ok, basta dirlo".

La fidanzata replica sui social

Probabilmente, a spingere Holy Francisco verso un drastico cambio di rotta sono state anche le questioni irrisolte con Marika, la fidanzata storica che, a quanto pare, è da poco diventata ex.

Le dichiarazioni della ragazza in merito arrivano direttamente dai social. Commentando un video in cui appare insieme al cantante, un utente le ha chiesto se fossero fratelli, ottenendo come risposta un secco "Stiamo insieme". Ma su X, rispondendo ad una domanda inviatale dal profilo AmiciNews avrebbe replicato in maniera diversa: "Ci eravamo presi una pausa poi, circa una settimana fa, ci siamo lasciati del tutto".

Non era passato inosservato, inoltre, il like lasciato dalla ragazza proprio sotto il post – pubblicato dalla pagina Instagram ufficiale di Amici – in cui i due cantanti si scambiano il tanto chiacchierato bacio.

Non è chiaro dunque se l'atteggiamento di Holy Francisco sia dettato dal legame ancora non del tutto chiarito con Marika o, più semplicemente, dalla voglia di focalizzarsi al 100% sul suo percorso artistico all'interno del talent. "Ho altre cose per la testa, sia fuori che qui dentro" ha riferito infatti a Sarah a conclusione del suo discorso, lasciandola con l'amaro in bocca.