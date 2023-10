Gli appuntamenti con Terra amara continua su Canale 5 e le anticipazioni annunciano che presto Umit darà del filo da torcere alla famiglia Yaman.

La dottoressa sarà sempre più agguerrita e nonostante Demir le abbia dato dei soldi per andare via dopo la morte di Sevda, Umit tornerà all'attacco. Ricatterà Zuleyha e il marito affinché la accettino a Villa Yaman, altrimenti dirà alla polizia che Demir ha ucciso Sevda e l'uomo potrebbe finire in carcere con un'accusa pesante.

Anticipazioni Terra amara: la morte di Sevda rischia di mettere nei guai Demir

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle prossime puntate Umit si farà sempre più spazio nelle vite dei protagonisti. La dottoressa, innamorata e ossessionata da Demir, non avrà nessuna intenzione di lasciare l'uomo libero di vivere la sua vita matrimoniale con Zuleyha. Dopo aver annunciato la sua gravidanza, Umit continuerà a spaventare gli Yaman anche grazie all'aiuto di Sevda. Quest'ultima si schiererà dalla parte della figlia e ricatterà Demir, chiedendogli del denaro per fuggire con la figlia in cambio del suo silenzio su un omicidio commesso da Zuleyha in sua presenza. Demir si recherà da Sevda per consegnare il denaro, ma la situazione andrà a degenerare.

Umit sarà decisa a togliere la vita a Yaman e dopo aver puntato una pistola contro di lui farà fuoco, ma Sevda gli farà da scudo e perderà la vita.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha sconvolta dalla richiesta di Umit

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro delle scene i ricatti di Umit che non lasceranno vivere in pace Demir e Zuleyha.

Yaman chiederà alla dottoressa di sparire dopo averle dato una grossa somma di denaro, sperando di liberarsi per sempre di lei. Nonostante tutto, Umit non avrà nessuna intenzione di fare un passo indietro e presto tornerà a minacciare la famiglia Yaman con un nuovo ricatto. Si presenterà alla villa da Demir, dicendogli di non voler lasciare Cukurova perché vuole che suo figlio cresca accanto al padre.

Zuleyha non potrà credere alle sue orecchie quando Demir accetterà di ospitare Umit a Villa Yaman ed esigerà delle spiegazioni dal marito. L'uomo sarà costretto a raccontare alla moglie cosa è accaduto la notte della morte di Sevda, spiegando che Umit ha minacciato di farlo finire in carcere con l'accusa di omicidio.

Zuleyha pensa di lasciare la villa per non vivere con la sua rivale

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha e Demir verranno messi con le spalle al muro da Umit: se non accetteranno il suo trasferimento alla villa, la donna avrà pronta una lettera da consegnare alla polizia. Zuleyha non potrà pensare di vivere sotto lo stesso tetto di suo marito e della sua amante e deciderà di andare via, esattamente secondo i piani di Umit. La soluzione, però, sembrerà arrivare da Sermin: sarà lei a ospitare la dottoressa durante la sua gravidanza.