La soap opera turca Terra Amara continua a incuriosire i telespettatori italiani. Negli episodi in onda su Canale 5 tra qualche mese, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) impedirà a Umit Kahraman (Hande Soral) di fotografare un incontro tra suo nipote Fikret (Furkan Palali) e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Dopo aver minacciato la dottoressa, dicendole che se ne pentirà se non prenderà le distanze dal ricco imprenditore e dalla moglie, l’anziano uomo chiuderà il suo rapporto con il nipote Fikret.

Spoiler turchi, Terra amara: Sevda costretta ad aiutare Umit a riconquistare Demir

Le nuove puntate, saranno movimentate dall’alleanza di Umit e Fikret ai danni di Demir (Murat Unalmis). Ben presto quest’ultimo avrà i sensi di colpa per aver tradito la moglie Zuleyha con la dottoressa Kahraman, e per questa ragione metterà fine alla loro tresca clandestina. La new entry quando non si arrenderà verrà affrontata da Sevda (Nazan Kesal), e durante un loro faccia a faccia le dirà di essere la figlia che ha abbandonato in gioventù. Quest’ultima per conquistarsi la fiducia di Umit, si vedrà costretta ad aiutarla a tornare tra le braccia di Yaman.

A questo punto la cantante farà il possibile per convincere Demir a lasciare la moglie Zuleyha, facendogli notare che la stessa continua ad amare il defunto Yilmaz (Uğur Güneş).

Zuleyha cade nella trappola di Fikret, Ali Rahmet deluso dal nipote

Nel contempo Fikret attuerà uno dei suoi piani, per farla pagare al fratellastro Demir: il ragazzo telefonerà ad Altun e le chiederà di recarsi ad un suo appuntamento all’insaputa del marito. Il nipote di Ali Rahmet Fekeli farà presente a Zuleyha di non volersi impossessare del denaro dei Yaman, e le dirà di voler ricevere le scuse dal fratellastro al posto del loro defunto padre Adnan per aver abbandonato lui e sua madre.

Quella di Fikret sarà una trappola, visto che Umit sarà in procinto di fotografarlo in compagnia di Altun per fare avere gli scatti al suo ex amante. La dottoressa Kahraman non riuscirà nel suo intento grazie a Fekeli, il quale la fermerà in tempo dopo aver appreso da Sevda che si è alleata con Fikret per separare Zuleyha e Demir.

Dopo aver ordinato a Umit di lasciare in pace Yaman e la consorte, Ali Rahmet si scaglierà anche contro il nipote Fikret, a cui dirà di essere deluso dal suo comportamento e di andarsene via da Cukurova. Quest’ultimo non si adeguerà alla volontà dell’anziano uomo, dato che in preda alla furia gli consegnerà le chiavi di casa e gli dirà di non essere più suo zio in presenza di tutti i dipendenti della fabbrica di cotone. Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) cercherà ancora una volta di far ragionare Fikret, quando si sfogherà con lei dicendole di non riconoscersi più a causa della sua sete di vendetta.