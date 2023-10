Il 19 ottobre è stata registrata la quinta puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, la quale andrà in onda domenica 22 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14 in punto. Durante il prossimo appuntamento, gli allievi saranno messi a dura prova. In particolare, si assisterà al primo eliminato di questa nuova edizione e Lil Jolie non riuscirà a trattenere le lacrime per tutto il corso della puntata. Inoltre, verrà mostrato il video tanto atteso del bacio di Petit e Marisol.

Le gare di ballo e canto ad Amici

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, non mancheranno le gare che metteranno a dura prova tutti gli allievi.

In particolare, per quanto riguarda il ballo, farà il suo ingresso in studio Eleonora Abbagnato, in qualità di giudice. La sua classifica vedrà al primo posto Sofia, seguita da Dustin, Nicholas, Chiara, Kumo, Gaia, Marisol, Elia e, infine, Simone. La maestra Celentano non sarà affatto soddisfatta, soprattutto per quanto riguarda l'allievo di Todaro al quale chiederà di eseguire delle diagonali, per mettere in luce le sue scarse qualità tecniche.

A giudicare i cantanti sarà chiamato Rkomi. Al primo posto si posizionerà Mew, seguita da Lil Jolie, Matthew, Sarah, Ezio, Stella, Holden, Space, Mida e, infine, Holy Francisco. Soltanto gli allievi di Lorella Cuccarini eseguiranno i loro brani senza l'ausilio dell'autotune, su richiesta della stessa.

I compiti per gli allievi di Amici

I ballerini di Amici dovranno affrontare anche una gara d'improvvisazione incentrata sul tema "La mia favola". Elia danzerà con Giulia Stabile interpretando un ladro che si innamora della guardia; Nicholas, insieme ad Elena D'Amario, rappresenterà Romeo e Giulietta; infine, Marisol vestirà i panni di Cappuccetto Rosso insieme ad Umberto.

Sarà proprio l'allieva della maestra Celentano a convincere il giudice Kledi ottenendo la possibilità di esibirsi all'evento in onore di Carla Fracci.

I cantanti, invece, dovranno affrontare una gara di interpretazione. Tra Mew, Lil Jolie e Stella, sarà quest'ultima a soddisfare Fiorella Mannoia.

Inoltre, durante la puntata, Dustin affronterà il compito voluto da Raimondo Todaro, superandolo a pieni voti.

Momenti difficili ed esilaranti ad Amici

Nella prossima puntata, purtroppo, avrà luogo la prima eliminazione di questa edizione di Amici. Durante l'esibizione di Space, l'insegnante Anna Pettinelli proporrà una sfida immediata, ma l'allievo non riuscirà a superarla e sarà costretto ad abbandonare la scuola. Tuttavia, Lil Jolie non riuscirà a trattenere le lacrime di dolore.

Per smorzare un po' la situazione, Maria manderà in onda il video di Salvatore (in arte Petit), nel quale il giovane cantante bacerà Marisol.