Durante la 12ª puntata del Grande Fratello i concorrenti hanno ricevuto una lettera di Heidi Baci: la ragazza, senza entrare nei dettagli del suo ritiro, ha salutato tutti e ribadito di avere fatto la scelta giusta per se stessa.

Nel corso della puntata Massimiliano Varrese ha così spiegato come dal proprio punto di vista Baci sarebbe plagiata dal papà dichiarando di non comprenderne il comportamento.

La Lettera di Baci e il commento di Massimiliano

"Nell’ultimo periodo all’interno della Casa ho mostrato segni di titubanza - recita un passaggio della lettera - Ero scossa e dubbiosa e i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolar modo mia madre.

Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni in questo momento, la situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento uscire era l’unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me. Vi abbraccio, a presto! P.S. Vittorio e Letizia siete unici! Mi mancate!”.

Nel corso della puntata, Massimiliano Varrese si è ritrovato a parlare della lettera venendo stuzzicato sull'argomento dal conduttore Alfonso Signorini: "Partendo dalle parole del padre, non do tanto valore a quello che ha detto perché io so che persona sono e come mi sono sempre comportato nella vita e qui dentro.

Sono parole pesanti e secondo me anche gratuite. Le prendo dalla fonte da cui provengono, quindi cerco di farle passare per quello che sono. Io posso comprendere la preoccupazione di un padre, la capisco, sono padre anch’io. Però non comprendo il voler imporre alla propria figlia la decisione di non seguire quello che sente.

Mi lascia l'amaro in bocca". Varrese ne ha parlato anche con i propri coinquilini al termine della puntata dichiarando come secondo lui la Baci sia stata costretta a scrivere quelle parole, la calligrafia secondo lui era infatti tremolante.

Cioè Massimiliano sta davvero insinuando che dalla calligrafia di Heidi nella lettera, è stato in grado di capire che la sua mano fosse tremolante e che è stata costretta a scrivere quelle cose?



Quest'uomo è pazzo, va rinchiuso #grandefratello #gfpic.twitter.com/H5JxCEd01z — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 20, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

Le ipotesi di Massimiliano Varrese nei confronti del padre di Heidi Baci non sono passate inosservate ai telespettatori del reality show.

Sul social X, ex Twitter, un utente ha ribadito come Baci fin dall’inizio abbia rifiutato le avance di Varrese tornando successivamente sui propri passi perché spinta dagli autori a creare dinamiche all’interno del gioco.

Tra i vari commenti c’è anche chi ha ricordato che non doveva essere Heidi Baci ad abbandonare il programma ma Varrese stesso, in quanto avrebbe adottato un atteggiamento troppo pressante e asfissiante nei confronti dell’imprenditrice di Pescara.