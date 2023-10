Continuano a trapelare anticipazioni sulla puntata di Amici che è stata registrata il 19 ottobre ma che andrà in onda domenica 22. Nicholas ancora al centro dell'attenzione grazie alle verifiche che Alessandra Celentano gli fa fare in studio: il ballerino è arrivato terzo nella gara giudicata da Eleonora Abbagnato, ma la prof di danza classica ha protestato. Lil Jolie, invece, ha pianto per gran parte del tempo per l'eliminazione di Spacehippiez per mano di Samu Spina, cantante voluto nella scuola da Anna Pettinelli.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Tra gli spoiler della quinta puntata di Amici, non possono mancare gli aggiornamenti sul percorso di Nicholas nella scuola.

Da quando Raimondo gli ha dato un banco, il ragazzo deve far fronte a dure critiche ma anche ai difficili compiti che gli assegna la maestra Celentano in settimana.

Nel corso della registrazione che si è svolta giovedì 19 ottobre, infatti, la professoressa ha protestato per il voto che Eleonora Abbagnato ha dato all'allievo di Todaro nella gara. A sorpresa, infatti, il giovane si è classificato al terzo posto (dietro solo a Sofia e a Dustin) e questo ad Alessandra non va proprio giù perché non lo ritiene all'altezza degli altri danzatori della classe.

Per dimostrare la sua teoria, inoltre, la docente di classico ha chiesto al titolare di eseguire alcune diagonali: l'obiettivo era quello di provare alla giurata che Borgogni non sarebbe così bravo e preparato come le è sembrato nella performance del giorno.

I verdetti sui titolari di Amici

I cantanti della classe, invece, nella quinta registrazione hanno dovuto affrontare due diverse gare: una sull'interpretazione e una sulle cover.

Fiorella Mannoia ha preferito l'esibizione di Stella a quelle di Mew e Lil Jolie, così tutti i ragazzi del team Pettinelli hanno vinto un punto in più nella competizione giudicata da Rkomi.

Grazie a questo "premio", ad esempio, Holy Francisco è salito dall'ultimo al penultimo posto in classifica, anche se Rudy Zerbi è riuscito lo stesso a convincere Anna a metterlo in sfida (si svolgerà la prossima settimana contro un talento esterno alla scuola di Amici).

Mida, invece, si è lamentato parecchio del brano che gli ha assegnato la produzione "When she goes" (tant'è che è arrivato ultimo): Maria De Filippi si è scusata con l'allievo di Lorella perché gli addetti ai lavori hanno capito troppo tardi che gli veniva meglio un'altra canzone, cioè "Vulcano".

Primo addio alla scuola di Amici

Al termine della gara di canto giudicata da Rkomi, Anna Pettinelli ha chiesto e ottenuto una sfida immediata per Spacehippiez.

Il cantante del team Cuccarini, dunque, si è confrontato con Samu Spina e ha perso: quello di Edoardo (questo il vero nome dell'allievo che interpreta "Solo solo"), dunque, è il primo addio di quest'anno alla scuola di Amici.

L'eliminazione del ragazzo, inoltre, ha lasciato tutti senza parole ma soprattutto Lil Jolie ha reagito male piangendo per quasi tutto il resto della registrazione e mostrandosi sempre nervosa e arrabbiata.

Gli ospiti musicali della quinta puntata, invece, sono stati Mr Rain e Clara: i due hanno presentato in anteprima il loro nuovo singolo intitolato "Un milione di notti".

Il 19 ottobre Maria De Filippi ha dato spazio anche al gossip: Petit e Marisol si sono baciati in casetta dopo qualche settimana di timido corteggiamento e allenamenti da parte della ballerina al cantante un po' pigro, Holy Francisco ha accarezzato il viso a Sarah (con la quale c'è stato un ritorno di fiamma proprio nei giorni scorsi) durante la sua esibizione nella gara di canto.