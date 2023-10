La serie tv Anima gemella sarà trasmessa in prima serata su Canale 5, a partire da mercoledì 11 ottobre 2023, in quattro puntate da due episodi ciascuna; l'ultima puntata è prevista per mercoledì 1 novembre.

Daniele Liotti nei panni del medico Carlo

Il protagonista è Daniele Liotti che interpreta Carlo, un importante medico-chirurgo che ha perso due anni prima, a causa di una brutta malattia, la sua amata moglie Adele (Valentina Corti), brillante avvocatessa.

Carlo ha ora intrapreso una relazione con Margherita (Alice Torriani), anche lei medico e migliore amica di Adele; in questi anni la donna è stata un importante punto di riferimento per lui, tormentato dal fatto di non essere riuscito a salvare il suo amore più grande.

Ora Carlo è finalmente pronto a riprendere in mano la sua vita e ha chiesto a Margherita di sposarlo.

Anima gemella: Carlo incontra Nina, una sensitiva che finge di riuscire a comunicare con Adele

Ma tutto cambia nella vita di Carlo quando incontra Nina (Chiara Mastalli), cameriera che per guadagnare di più finge di essere una sensitiva in grado di comunicare con i defunti: la donna riesce ad avvicinarsi a Carlo facendo crollare ogni sua certezza.

Nel corso delle puntate si scoprirà che Nina possiede veramente dei poteri paranormali (che nemmeno lei stessa sapeva di avere) e che è davvero in grado di comunicare con i defunti; durante una finta seduta spiritica, entrerà in trance ed inizierà a parlare con la voce di Adele dicendo a Carlo delle cose che solo lui avrebbe potuto sapere.

Anima Gemella: l'indagine sulla morte di Adele

Adele vuole far sapere qualcosa al marito riguardo la propria morte e si serve per questo delle abilità di Nina. Da qui inizia l'indagine di Carlo sul decesso della moglie a cui parteciperà anche Nina, indispensabile per risolvere il mistero della scomparsa della donna che da due anni tormenta Carlo.

L'investigazione porterà alla scoperta di numerosi segreti e alla nascita di nuove e impreviste emozioni che riguardano i due protagonisti della storia. La trama si concluderà con la scoperta di quella che è la vera "anima gemella".

Anima gemella: gli altri attori del cast

Gli personaggi presenti nel cast della fiction sono Annabella (Alice Mangioni), una hacker esperta e amica di Nina, Ortensia (Barbara Bouchet), la nonna di Margherita che chiede a Nina di parlare con il marito defunto e Madame Margot (Stefania Rocca) è una sensitiva in grado di connettersi con Adele.