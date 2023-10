Beatriz D'Orsi è una delle corteggiatrici più chiacchierate di questo inizio di stagione di Uomini e donne. Dopo la messa in onda della puntata del 9 ottobre, la 25enne è finita nella bufera, soprattutto per via di un suo commento postato sui social nel 2021 ed in cui la ragazza attaccava Uomini e donne e Amici. In sostanza, definiva i programmi di Maria De Filippi delle trasmissioni da chiudere. Peccato che a distanza di due anni, Beatriz abbia scelto di partecipare proprio a Uomini e donne. Ora i fan del programma chiedono a gran voce che si parli di queste sue vecchie dichiarazioni in studio.

Beatriz finisce nella bufera dopo la puntata di U&D del 9 ottobre

La corteggiatrice Beatriz D'Orsi è finita nella bufera dopo la messa in onda della puntata di Uomini e donne del 9 ottobre. La 25enne italo brasiliana è stata smascherata in studio dopo che Maria De Filippi ha mandato in onda degli audio riguardanti una conversazione tra lei e Virginia, corteggiatrice di Cristian. In questi audio si può ascoltare Beatriz mentre cerca di mettere in cattiva luce Cristian, sostenendo che il tronista è ancora interessato a lei. Insomma, l'italo brasiliana ha cercato di mettere zizzania tra il tronista e Virginia. Cosa che non ha senso, visto che Beatriz sta corteggiando Brando e non Cristian. Un atteggiamento quello della 25enne che ha sollevato un polverone e che ha fatto storcere il naso anche ai telespettatori a casa.

Già da da tempo infatti, parte del pubblico sospetta che la ragazza sia interessata alla visibilità e non a cercare l'amore nel programma. Ed ecco che ad avvalorare questa tesi, è spuntato fuori un vecchio commento di Beatriz sul programma di Maria De Filippi.

Beatriz nei guai: spunta un vecchio post in cui criticava Uomini e donne

Il commento in questione è datato 2021. Si tratta di un vecchio post condiviso sui social, in cui Beatriz criticava aspramente Uomini e donne. Come si sa, sul web rimane sempre traccia di quello che si è scritto in passato. Forse Beatriz se ne era dimenticata, quando ha deciso di partecipare ad un programma che lei stessa aveva denigrato.

Nel dettaglio, a marzo di due anni fa, la corteggiatrice aveva condiviso su Facebook un articolo del Corriere della sera in cui era riportata la notizia che Uomini e donne e Amici non sarebbero andati in onda, visto che era la giornata nazionale delle vittime del Covid. Ebbene, Beatriz aveva così commentato l'articolo: "Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi in rispetto dell’intelligenza, poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare".

Due anni fa Beatriz riteneva Uomini e donne un programma da chiudere: fan in rivolta

Parole chiare quelle utilizzate da Beatriz solo due anni fa. Secondo la 25enne, entrambi i programmi di Mari De Filippi sarebbero stati da chiudere. Peccato che a distanza di due anni, Beatriz abbia scelto di partecipare proprio ad uno dei programmi che aveva tanto denigrato.

Può darsi che nel frattempo abbia cambiato idea. Il pubblico però a questo punto, nutre ancora più dubbi sulla ragazza, anche alla luce del suo atteggiamento nella puntata del 9 ottobre. I fan del programma stanno ora puntando il dito contro Beatriz e si aspettano che qualcuno parli di questo vecchio commento della corteggiatrice in una delle prossime puntate. Possibile che la redazione non ne sapesse nulla? Non resta che seguire le prossime puntate di Uomini per scoprire come andrà a finire.