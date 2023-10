In prima serata, sabato 21 ottobre 2023 inizierà la nuova edizione di Ballando con le Stelle [VIDEO]. Lo show Rai, condotto da Milly Carlucci potrebbe avere tra gli spettatori una personalità d'eccezione: Papa Francesco. In un intervista rilasciata da Milly Carlucci a DiPiù, la conduttrice si è detta onorata dell'eventualità paventata dall'intervistatore.

Milly Carlucci ha parlato del legame che lega Lino Banfi, prossimo concorrente, e l'attuale Pontefice. L'attore parteciperà a questa nuova edizione di Ballando con le Stelle e, in merito che al fatto che il Pontefice possa seguire l'amico attore, la stessa Carlucci ha dichiarato: "Ne sarei onorata.

Posso garantire che la nostra è una trasmissione che parla e si rivolge a tutti."

La responsabilità aggiuntiva per Milly Carlucci nella nuova edizione

Questa ipotesi pone una responsabilità maggiore sulle spalle della conduttrice Milly Carlucci e del team di Ballando con le Stelle. La conduttrice si è detta pronta e non si farebbe trovare impreparata, Carlucci ha sottolineato il suo impegno nei confronti di un telespettatore così importante come il Papa. Ha dichiarato: "Una bella responsabilità ma anche motivo di gioia".

Un'edizione di Ballando con le stelle ricca di sfide e successi

L'inaspettato coinvolgimento di Papa Francesco è attribuibile, come detto, alla partecipazione di Lino Banfi. L'attore di un Medico in Famiglia, ha dichiarato in merito al programma Rai: 'La trasmissione non è proprio di primo pelo, vuoi vedere che è arrivato il tempo anche per me?

'. Gestire i concorrenti e i giurati con particolare attenzione sarà un aspetto cruciale. Per la conduttrice si apre una nuova stagione ricca di sfide e responsabilità.

Fabrizio Corona, possibile ballerino per una notte

Da una parte il Pontefice come spettatore, dall'altra parte girano voci che lo show Rai sarebbe interessato a Fabrizio Corona come 'ballerino per una notte'.

Il re dei paparazzi, che sta facendo discutere per i suoi scoop sul mondo del calcio, potrebbe partecipare come ospite visto che la sua presenza prima a Belve e poi a Domenica In hanno riacceso l'interesse nei suoi confronti.