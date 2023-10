Per il weekend del 28-29 ottobre le stelle invitano i vari segni zodiacali a coltivare il proprio lato sentimentale. Per alcuni sarà il momento di un'esperienza romantica fuori dall' ordinario, mentre per altri sarà comunque possibile ritagliarsi un po' di relax con il partner. Di seguito approfondiamo le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo - 19 aprile): in questo weekend, il segno sarà travolgente di energia e passione. È il momento perfetto per una fuga romantica, unendo passione e avventura.

Se potete dirigetevi in una località montana e dedicatevi a escursioni e attività all'aria aperta per una connessione più profonda.

Toro (20 aprile - 20 maggio): il segno è alla ricerca di comfort e lusso. Questo weekend sarà ideale per un soggiorno in una splendida tenuta o un resort esclusivo. Se possibile scegliete una location con una spa di prima classe per coccolarvi con trattamenti e massaggi rilassanti.

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): il segno desidera divertimento e nuove esperienze. Un viaggio in una città affascinante potrebbe essere ideale: in tale modo potrete esplorare musei, ristoranti e negozi locali per un'esperienza unica.

Cancro (21 giugno - 22 luglio): i nati sotto il segno cercano intimità e tranquillità.

Una casa in affitto su una tranquilla baia o lago sarà perfetta per la vostra pace d'animo. Godetevi passeggiate lungo la spiaggia, serate accoglienti vicino al fuoco e la bellezza della natura.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio - 22 agosto): il segno vuole lusso e raffinatezza. Se potete permettervelo soggiornate in una villa o un castello per un'esperienza davvero regale e godetevi il servizio impeccabile insieme al vostro partner.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): il segno apprezza la tranquillità e la bellezza naturale. Un rifugio in una casa di campagna o una baita di montagna sarebbe ideale. Rilassatevi con passeggiate nella natura, lettura e serate accoglienti davanti al camino.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): adesso i nati sotto questo segno cercano l'armonia e l'eleganza.

Un weekend in una città romantica con architettura affascinante e ristoranti di classe sarebbe perfetto. Passeggiate mano nella mano, godetevi cena in un ristorante alla moda e concedetevi un po' di shopping.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): i nati del segno sono alla ricerca di un'intimità profonda. Un soggiorno in una locanda isolata o un cottage nel bosco permetterà di riscoprire la passione. Se potete trascorrete ore romantiche con vino e conversazioni profonde.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): il segno desidera avventura e scoperta. Pianificate una gita fuori città per esplorare luoghi nuovi e affascinanti. Esplorate parchi, riserve naturali o borghi antichi per un'esperienza avventurosa insieme al vostro partner.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): i nati sotto questo segno cercano stabilità e relax. Scegliete un tranquillo chalet in montagna o un agriturismo per una fuga romantica. Passate il tempo a cucinare insieme, fare passeggiate panoramiche e rilassarvi davanti al fuoco.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): il segno è alla ricerca di esperienze uniche. Perché non prenotare una casa galleggiante o un rifugio su un'isola deserta? Esplorate luoghi insoliti, nuotate nelle acque cristalline e godetevi notti stellate al chiaro di luna.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): ora serve intimità e tranquillità. Optate per una romantica cabina sul lago o un rifugio sulla spiaggia per il massimo relax. Se possibile godetevi la calma delle acque, il suono del mare o del lago: prendetevi del tempo di qualità lontano dalla frenesia quotidiana.