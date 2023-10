Terra Amara prosegue con il racconto delle vicende di Cukurova e le anticipazioni annunciano nuovi eventi che stravolgeranno le vite dei protagonisti.

A cambiare per sempre il destino di Fikret sarà la morte improvvisa di Mujgan, che getterà nella disperazione lui e suo zio Fekeli. La donna perderà la vita in un incidente aereo, proprio quando Fikret si renderà conto di voler passare con lei il resto della sua vita. Il tragico evento segnerà il nipote di Fekeli, che farà pace con Demir e racconterà a suo fratello tutta la verità su Umit.

Anticipazioni Terra amara: Fikret capisce di amare Mujgan alla follia

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che per Fikret e Mujgan ci sarà una storia d'amore tutt'altro che serena. I continui ripensamenti dell'uomo porteranno la dottoressa a soffrire nuoamente. A trattenere maggiormente Fikret dal lasciarsi andare a una relazione serena sarà l'odio per Demir, che lui metterà sempre al primo posto. Stanca del comportamento poco affidabile di Fikret, Mujgan deciderà di lasciare definitivamente Cukurova per una nuova vita con Kerem Ali a Istanbul. D'accordo con Fekeli, la donna si recherà in città per cercare casa, mentre in un secondo momento sarebbe andata a prendere il bambino. Quando Fikret saprà della partenza definitiva di Mujgan capirà la profondità del suo sentimento e vorrà chiederle di sposarlo.

Anticipazioni prossime puntate: la morte di Mujgan distrugge Fikret

Le prossime puntate di Terra amara saranno ricche di colpi di scena che riguarderanno la famiglia Fekeli. Fikret si dirigerà in aeroporto per fermare Mujgan con una dichiarazione d'amore, ma la donna sarà già sull'aereo. L'uomo tornerà al ranch, e dirà comunque a Fekeli e Lutfiye che vorrebbe sposare Mujgan.

Mentre i tre festeggeranno la lieta decisione, dalla radio arriverà una notizia che riguarda un incidente aereo. Mujgan morirà a causa di questa tragedia e il mondo crollerà addosso a Fikret, che cadrà nella più totale disperazione.

Fikret e Demir si ritrovano e mettono da parte l'odio del passato

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che la morte di Mujgan segnerà profondamente la famiglia Fekeli e in particolare Fikret.

L'uomo deciderà di diventare il padre del piccolo Kerem Ali e si renderà conto anche dell'inutilità dell'odio covato per tanti anni nei confronti di Demir. Yaman e Fikret si incontreranno, e questa volta il nipote di Fekeli avrà un atteggiamento pacifico con il fratellastro. Demir chiederà come è iniziata la vendetta di Fikret, e verrà a sapere che lui e Umit si sono conosciuti per caso. Il nipote di Fekeli racconterà di aver unito le sue forze con Umit quando ha scoperto che entrambi odiavano Adnan Yaman: lui perché non lo aveva mai riconosciuto come figlio, lei perché lo riteneva il responsabile dell'abbandono di sua madre Sevda.