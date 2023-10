Le nuove anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Hope comincerà a sognare a occhi aperti su Finn, ma il suo comportamento risulterà piuttosto strano. Nel frattempo, Steffy sarà convinta della sua scelta di lasciare il marito, dopo che ha ricominciato a frequentare Sheila, scampata alla prigione grazie all'aiuto di Deacon.

A proposito di Sheila, ci saranno grandi cambiamenti in vista: non solo uscirà indenne dal processo, ma riceverà una proposta di matrimonio da parte di Deacon.

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy e Finn si lasciano

Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy e Finn si incontreranno dopo tanto tempo, mentre Sheila si darà alla fuga. Per un buon periodo di tempo le cose tra loro andranno meravigliosamente, fino al momento in cui Carter verrà trovata dalla polizia e sottoposta a processo.

Sheila ne uscirà da innocente e realizzerà il suo sogno più grande, quello di ottenere il perdono da parte di suo figlio. Tutto ciò farà infuriare la giovane Forrester, ancora traumatizzata da tutto il dolore che ha portato Sheila nella sua vita.

Stanca di soffrire e di non essere compresa Steffy lascerà Finn e andrà in Europa per la seconda volta con i suoi figli, in modo da chiarirsi le idee.

In sua assenza, succederà l'inimmaginabile.

Beautiful: nuove puntate, Hope e Finn si mettono insieme?

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, Hope ha chiesto a Liam di separarsi, felice nella sua relazione con Thomas. Il comportamento della giovane Logan sta facendo insospettire i telespettatori, che ipotizzano qualche disturbo mentale tale da giustificare i suoi sempre più strani comportamenti.

Hope si troverà spesso a sognare ad occhi aperti di abbracciare Finn, confusa riguardo i suoi sentimenti verso Thomas, che vede sotto una luce diversa. In tutto ciò, Liam finirà nel dimenticatoio, sofferente e frustrato per la decisione di Hope di lasciarlo.

Finn proverà a fermare Hope oppure cercherà conforto in lei, ora che Steffy è lontana e non disposta a perdonarlo?

Spoiler Beautiful trame americane: Deacon chiede a Sheila di sposarlo

È diventato ovvio per gli spettatori di Beautiful che qualcosa non vada in Hope, la quale sta continuamente vacillando e cambiando idea sui propri sentimenti.

In tutto ciò, ci sarà una svolta importante quando Deacon chiederà a Sheila di diventare sua moglie ormai certo che sia la donna con la quale vuole passare il resto della sua vita. Hope non prenderà affatto bene la notizia e sarà Finn colui dal quale andrà per cercare conforto.