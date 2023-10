Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della rottura tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. I due, che si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, hanno una bambina di nome Celine ed erano pronti a convolare a nozze dopo la plateale proposta formulata dall'ex volto di Uomini e donne sul red carpet del Festival del cinema di Venezia.

Adesso Sophie è pronta a parlare in tv della dolorosa separazione, per farlo ha scelto Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin. Nell'attesa, l'ex UeD è tornata alla guida della conduzione di Casa Chi rilasciando importanti dichiarazioni sulla rottura.

Sophie Codegoni rompe il silenzio a Verissimo

Sophie Codegoni sarà ospite a Verissimo nella puntata di sabato 14 ottobre. Ad annunciarlo sono stati i profili social della trasmissione di Canale Cinque che andrà in onda a partire come di consueto alle 16:30. Nel post pubblicato su Instagram si legge: “Lei sta affrontando un momento delicato: sabato a Verissimo tutta la verità di Sophie Codegoni!”.

Numerosi fan hanno tuttavia dichiarato di non apprezzare il fatto che l'ex gieffina vada in televisione a pochi giorni dalla rottura con il suo ormai ex fidanzato. L'annuncio della separazione è infatti arrivato nella serata di domenica 8 ottobre.

Prima dell'ospitata a Verissimo, la Codegoni ha comunque rilasciato alcune 'anticipazioni' a Casa Chi.

Le dichiarazioni a Casa Chi: 'Ci sono persone di mezzo'

Tornata alla conduzione di Casa Chi, Sophie Codegoni è ad un certo punto scoppiata in lacrime dichiarando di non stare bene: "Non sto bene, è un momento brutto, bruttissimo, ma lavoriamo, la mia bimba mi fa stare bene e si va avanti. La vita non finisce. Non è il più bel periodo della mia vita, ma ok - ha dichiarato l'ex tronista - Non bisogna permettere a nessuno di rovinare la magia che ti consente di poter lavorare bene.

Se sto a casa da sola, sto troppo male. Cammino, esco, non posso fermarmi".

"Purtroppo vorrei dirti che non ci sono stati tradimenti, ma non posso dirti che non ci sono in mezzo persone, ce ne sono e ci sono anche tante altre cose. Non è facile, ci sono cose che non si sanno. Scusate" ha chiosato.

Le parole di Alessandro Basciano

Tramite una storia condivisa su Instagram, Alessandro Basciano, appena 48 ore fa, aveva tuttavia negato di aver tradito la compagna: "Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento".