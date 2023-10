Nelle prossime puntate di Beautiful, Ridge deciderà di essere totalmente sincero con Brooke e le confesserà di aver baciato l'ex moglie Taylor in quel di Monte Carlo. Brooke rimarrà sconvolta, ma alla fine deciderà di perdonare il marito visto che in passato anche lui ha fatto la stessa cosa con lei quando l'ha tradito. I due avranno anche altri nodi da sciogliere, come quello relativo alla richiesta di Thomas di voler vivere con Douglas.

Scatta il bacio tra Taylor e Ridge a Monte Carlo: anticipazioni Beautiful

In Beautiful la scoperta che Finn non è morto nella sparatoria è stata accolta con stupore e gioia da tutti quanti.

Nelle puntate appena trasmesse su Canale 5, Finn è riuscito a riabbracciare Steffy a Monte Carlo. Un momento davvero emozionante e questo clima di euforia contagerà pure Taylor e Ridge, che nelle prossime puntate si baceranno appassionatamente. Ovviamente il tutto avverrà all'oscuro di Brooke, la quale attenderà con ansia il ritorno del marito da Monte Carlo.

Ridge confessa a Brooke di aver baciato Taylor

Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy, Finn, Ridge e Taylor faranno ritorno a Los Angeles. Tutti saranno felici di rivedere Finn e Steffy finalmente riuniti dopo l'incubo vissuto negli ultimi mesi. Unica nota stonata il fatto che Sheila sia ancora latitante. La donna a fuggire, ma la polizia sarà sulle sue tracce.

In attesa di novità in merito a Sheila, Ridge sarà un po' preoccupato per quanto accaduto con Taylor a Monte Carlo. Lo stilista vorrà essere sincero con Brooke e per questo le confesserà di aver baciato l'ex moglie. Tutto accadrà alla Forrester Creations e sarà così che la madre di Hope verrà a sapere del bacio tra Ridge e Taylor.

Brooke perdona Ridge nelle prossime puntate di Beautiful

Come reagirà Brooke a questa confessione? Dalle anticipazioni si viene a sapere che la donna accuserà il colpo, ma nel contempo riconoscerà che quel bacio sia stato frutto della gioia per aver scoperto la verità su Finn. Brooke, inoltre, ricorderà tutte le volte in cui Ridge le ha perdonato i suoi baci inopportuni, ultimo in ordine di tempo quello dato a Deacon.

Ecco il motivo per cui Brooke perdonerà il marito. Discuteranno, però per qualcos'altro: la richiesta di Thomas di voler vivere con Douglas. Un tema che creerà nuovi attriti tra le famiglie Forrester e Logan. Ridge si schiererà dalla parte del figlio, il quale vorrà richiedere la custodia esclusiva di Douglas, togliendolo di fatto a Hope. Brooke, invece, sarà dalla parte di Hope e troverà inconcepibile che il bambino possa vivere con Thomas. Insomma le famiglie Forrester e Logan si troveranno di nuovo in conflitto.