Sabato 21 ottobre 2023, Alessandro Basciano sarà ospite a Verissimo. Il dj originario di Genova fornirà la propria versione dei fatti sulla fine della relazione con Sophie Codegoni che sempre dal salotto di Silvia Toffanin aveva lanciato pesanti accuse al suo ex che ha per l'appunto chiesto il diritto di replica.

Già prima dell'ospitata comunque, in programma tra qualche giorno, Basciano ha fatto sapere tramite social come quanto riferito sul suo conto non corrisponderebbe al vero.

L'annuncio

Tramite il proprio account ufficiale, la trasmissione di Canale 5 ha dunque annunciato la presenza di Alessandro Basciano.

Nel post di Instagram si legge: "Sabato a Verissimo Alessandro Basciano racconterà la sua versione sulla fine della storia con Sophie Codegoni".

Silvia Toffanin è pronta dunque ad ascoltare anche la verità del dj sulla fine di una storia d'amore nata al Grande Fratello Vip 6 che ha condotto i due protagonisti a concepire anche una figlia.

Che cosa aveva detto Sophie Codegoni

Intervenuta nel salotto di Verissimo, Sophie Codegoni aveva confermato di essere stata tradita da Alessandro Basciano.

Secondo la sua versione dei fatti, da tempo riceveva delle segnalazioni sulle "scappatelle" del compagno, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un messaggio ricevuto 5 giorni prima della rottura definitiva: un utente ha contattato la Codegoni dicendole di avere trascorso tre giorni a Ibiza con Alessandro in cui sarebbe stata trattata come fosse la sua fidanzata.

"Dato che stavano per uscire delle foto mi aveva detto che era una turista che aveva chiesto informazioni" ha sentenziato al riguardo la Codegoni, che ha poi svelato vari retroscena sulla condotta dell'ex compagno: "Ero a 7 centimetri dal parto, lui mi guarda e mi dice: ‘Ti mando tua mamma, vado a riposare un po’. Poi è stato svegliato da mio padre, visto che lui continuava a dormire.

L’ostetrica mi diceva: ‘Chi è andato a dormire meglio che rimanga lì’. Io dicevo di no, che dovevano chiamarlo perché non poteva perdersi questo momento. Anche quella promessa di matrimonio a Venezia. Io fino a lì stavo bene, lui era un altro pensavo mi amasse ma forse amava solo la novità. Amava lo show che c’era intorno a noi.

Ho iniziato a dubitare quando durante una serata si presentò con 100 rose rosse. A casa nemmeno mi guardava in faccia. Io volevo cose semplici. Se mi ha amata? Non credo, perché chi ti ama non ti tratta così".

Il commento di alcuni utenti del web

La notizia dell'ospitata di Alessandro Basciano a Verissimo non è stata apprezzata da tutti i telespettatori. Sulla pagina Instagram del programma, alcuni utenti hanno così espresso il proprio disappunto: "Non si deve dare spazio e supporto alle dinamiche di questi soggetti". Un altro utente ha affermato: "Uno come lui non dovrebbe neanche avere il diritto di replica dirà come sempre un sacco di bugie perché è falso e bugiardo". Un telespettatore infine non ha criticato la redazione di Verissimo ma lo stesso Basciano: "Io sarei stato in silenzio".