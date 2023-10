Sono trascorsi circa tre mesi da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno messo fine alla loro relazione sentimentale per l'ennesima volta. In questo periodo i due fanno vite quasi "opposte" e non si incontrano se non per il bene del figlio Santiago. L'altra sera, intanto, De Martino ha partecipato al party di lancio del nuovo disco di Emma Marrone, mentre oggi Belen ha pubblicato un nuovo post sui social network.

Aggiornamenti sul privato di Belen

A circa 24 ore di distanza dalla diffusione in rete di voci su un avvistamento in una clinica di Padova, Belen ha deciso di tornare a farsi viva con i fan.

"Mi mancata, mi siete mancati tanto", ha scritto l'argentina accanto a un video che è apparso tra le sue Instagram Story nella tarda mattinata del 13 ottobre.

Nessuna spiegazione da parte di Rodriguez né sulla sua prolungata assenza sui social né sulle ospitate in tv alle quali non ha partecipato nonostante fossero concordate da tempo.

La 39enne si è mostrata ai follower mentre era in auto, poco truccata e con un sorriso appena accennato: questo contenuto potrebbe essere il primo passo verso il ritorno della conduttrice al pieno dell'attività sul web e anche in televisione.

La serata dell'ex marito di Belen

Mentre i siti riportavano la notizia del ritorno di Belen sui social network, sui social network si spargeva la voce di un incontro che c'è stato la sera del 13 ottobre tra due persone molto vicine alla showgirl.

Tramite una Story che Emma ha postato su Instagram, i curiosi hanno appreso che Stefano ha preso parte alla festa con la quale ha lanciato il suo nuovo disco "Souvenir".

Anche se Marrone e De Martino non si sono mai fatti vedere uno vicino all'altra, i più attenti hanno scovato il napoletano tra gli invitati al party che si è tenuto a Milano ieri sera.

Questo conferma che tra i due ex fidanzati c'è un bel rapporto e che appena possono si vedono e gioiscono l'uno dei traguardi professionali dell'altro. Anche se c'è ancora chi spera in un ritorno di fiamma, ad oggi è difficile affermare che la cantante e il presentatore si siano riavvicinati a livello sentimentale, tant'è che lui è stato paparazzato più volte in compagnia di una ragazza che si chiama Martina (Trivelli, una 26enne lontana dal mondo dello spettacolo).

I rumor sul periodo buio di Belen

Mentre Stefano festeggia Emma e frequenta Martina, Belen non dà spiegazioni su quello che di recente l'ha portata a sparire sia dai social network che dalla televisione.

Siti e riviste hanno parlato per settimane di un periodo buio che la showgirl avrebbe vissuto, una situazione di malessere che le avrebbe impedito di presenziare alle ospitate che aveva in programma sia a E poi c'è Cattelan che a Domenica In. Si è anche vociferato del fatto che l'argentina si sarebbe trasferita a Brescia dal fidanzato Elio per staccare un po' la spina, allontanandosi dal clamore mediatico e da eventuali paparazzate. Ma anche in tal senso non sono arrivate vere conferme.