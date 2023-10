Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 che annunciano una settimana imperdibile dal 23 al 27 ottobre. La prima novità sarà l'arrivo di Ezio e Gloria, che verranno accolti con affetto da tutti i loro amici a Milano. I Puglisi, invece, saranno entusiasti per il futuro di Concetta, che sarà la nuova sarta del grande magazzino, mentre i disegni di Agata faranno colpo su Roberto. Matteo si troverà nei guai a causa dei debiti e oltre alle minacce dello strozzino si ritroverà vittima di una rapina. Matilde invece proporrà a Ezio l'affitto dei terreni del mobilificio per salvare la situazione della sua ditta e si avvicinerà ancora a Vittorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Vittorio alle prese con i problemi della ditta Colombo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 dal 23 al 27 ottobre raccontano che Gloria ed Ezio arriveranno a Milano per occuparsi dei problemi dell'azienda. La coppia verrò accolta con affetto da tutto lo staff, ma in molti si domanderanno cosa abbia spinto questo rientro improvviso. La Tessuti Colombo sta affrontando grosse difficoltà e presto la notizia giungerà alle orecchie di Tancredi, che studierà un modo per approfittare della situazione. Nonostante il fastidio di Vittorio nei confronti dell'ingerenza di Marcello, sarà proprio lui a offrire una soluzione al problema di Ezio. Barbieri chiederà a un imprenditore di sua conoscenza la vendita di alcuni terreni a Colombo per una cifra conveniente.

Poco dopo, tuttavia, l'imprenditore in questione si tirerà indietro chiedendo una somma superiore a quella pattuita. A quel punto Ezio proporrà a Vittorio di scindere la sua attività dal Paradiso per non trascinarlo nei suoi guai, ma Conti non accetterà.

Anticipazioni settimana 23-27 ottobre: Concetta nuova sarta dell'atelier

Le puntate de Il Paradiso delle signore 8 in onda nella settimana dal 23 al 27 ottobre vedono i riflettori puntati sull'azienda Colombo. Vittorio preferirà stare accanto all'amico e sostenerlo a qualunque costo, mentre Matilde, all'insaputa di Tancredi, offrirà i suoi terreni a Ezio.

La donna comunicherà poi al marito di aver proposto a Colombo di affittare i terreni su cui un tempo sorgeva il mobilificio di famiglia. Gloria ed Ezio valuteranno la proposta di Matilde, mentre quest'ultima e Vittorio si troveranno pericolosamente vicini. Ci saranno importanti novità anche per la famiglia Puglisi, con Maria che proporrà ufficialmente a Concetta di diventare la sarta del grande magazzino. Ciro e Agata si schiereranno con Maria per convincere la donna ad accettare il lavoro e Concetta non potrà rifiutare. Nuove opportunità potrebbero arrivare anche per Agata, perché Roberto scoprirà che la ragazza è un'appassionata di disegno e sarà profondamente colpito dalle sue creazioni.

Marcello salva ancora una volta Matteo dai guai: il ragazzo vittima di una rapina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella settimana dal 23 al 27 ottobre Matteo verrà assunto ufficialmente come contabile da Vittorio. Soltanto in quel momento Conti scoprirà che il ragazzo è il fratellastro di Marcello. Nonostante l'entusiasmo per il nuovo lavoro, Matteo dovrà affrontare nuovamente le minacce dello strozzino che continuerà a pretendere da lui del denaro. Il ragazzo si darà da fare per trovare la cifra necessaria, ma la sua idea potrebbe danneggiare Il Paradiso delle signore. Mentre sarà diretto in banca con una valigetta di soldi, Matteo sarà vittima di una rapina e l'intervento miracoloso di Marcello eviterà il peggio.