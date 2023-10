Da quando ha ripreso possesso dei suoi profili social, quasi ogni giorno Belen Rodriguez condivide con i suoi follower foto, video e dediche a Elio Lorenzoni, il nuovo fidanzato. Stando a quello che riporta Dagospia, però, a Milano si vocifererebbe che l'argentina starebbe esponendo così tanto la sua relazione per vendicarsi di chi l'ha tradita in passato. Su Instagram, inoltre, la showgirl pubblica anche molti pensieri pungenti che i più collegano a Stefano De Martino e alla loro turbolenta separazione.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Ci sarebbero la pressione dei media e l'addio a Stefano dietro al malessere che ha tenuto Belen lontana dai social e dalla tv per mesi.

Da qualche settimana, però, la sudamericana ha ripreso possesso dei suoi account e ha riallacciato un rapporto diretto con i suoi milioni di follower: quasi ogni giorno, Rodriguez posta sul suo profilo Instagram foto, video e dediche per Elio, l'uomo che le è stato accanto in uno dei momenti più bui e difficili della sua vita.

"Auguri a te, che sei l'immenso per me", sono queste le dolci parole che la 39enne ha scritto sul web in occasione del compleanno della sua dolce metà.

Dietro a tutte queste "smancerie" social, però, potrebbe esserci dell'altro: questo quantomeno è quello che racconta Giuseppe Candela su Dagospia.

Nuovi rumor sulla relazione di Belen

"Ma non è che questo ritorno mediatico di Belen, dopo un periodo d'assenza, è un po' eccessivo?

Continue storie e post Instagram per Elio", si legge sul web in questi giorni di fine ottobre.

Stando ad alcune voci, l'argentina starebbe volontariamente esponendo tanto la sua nuova relazione, come se volesse far arrivare un messaggio ben preciso ad alcune persone.

"Dicono che da parte sua ci sia quasi un'esibizione di felicità per vendicarsi di chi l'ha tradita", riportano alcuni siti.

Il pensiero va immediatamente a Stefano e alla separazione che c'è stata l'estate scorsa da un momento all'altro: al rientro da una vacanza con i bambini, i "DeMartinez" si sono detti addio per motivi che non sono ancora trapelati.

Rumor piuttosto insistenti, hanno sostenuto per mesi che il conduttore Rai avrebbe tradito più volte la moglie e che lei avrebbe interrotto il matrimonio soprattutto per questa ragione.

Interpellato su questo Gossip a Belve, il napoletano ha smentito tutto dicendo: "Non ho mai avuto relazioni parallele, credo nell'esclusività dei sentimenti".

Un anello lega Belen al compagno

A proposito di Stefano, molti fan sono certi che Belen gli stia lanciando anche diverse frecciatine sui social network.

"Quando ti prendi gioco di una persona, preparati perché la vita ti ferirà il doppio", questa è una riflessione che la showgirl ha condiviso di recente su Instagram e che molti follower hanno subito ricollegato al suo ex marito.

La diretta interessata, però, continua a non esporsi in modo chiaro sul suo matrimonio ormai finito, anzi preferisce di gran lunga fare romantiche dediche al suo nuovo compagno.

Alcune foto che Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo in questi ultimi giorni di ottobre, hanno attirato l'attenzione dei curiosi per un dettaglio che la conduttrice avrebbe volontariamente messo in primo piano.

In due diversi scatti che ha postato Belen, si vede sia al suo dito che a quello di Elio un anello identico: assodato il fatto che la 39enne non può ancora risposarsi perché non è legalmente separata da De Martino, questo gioiello potrebbe essere una fedina di fidanzamento che lei e Lorenzoni si sono regalati come simbolo del loro amore.