Domenica 29 ottobre andrà in onda la sesta puntata di Amici, quella che è stata registrata giovedì scorso. Le anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno, dunque, fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato ma alcuni sono a rischio: Ezio ha la maglia sospesa per volere di Anna Pettinelli, Holy Francisco non ha fatto la sfida davanti al pubblico e Simone è arrivato di nuovo ultimo nella gara di ballo.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Uno degli spoiler più attesi dai fan di Amici, era quello sulla sfida di Holy Francisco: in realtà, le anticipazioni fanno sapere che il cantante non si è esibito davanti al pubblico e che Maria non ha mai fatto accenno al suo confronto con un talento esterno.

Il titolare ha affrontato il suo "avversario" dopo la registrazione di giovedì: dunque la sfida di Holy si è svolta a porte chiuse e il verdetto sarà svelato in uno dei prossimi daytime.

Domenica pomeriggio, invece, sarà trasmesso su Canale 5 il faccia a faccia tra Mida e MonnaElisa: a vincere è stato il ragazzo del team Cuccarini, che quindi è rientrato di diritto nella classe.

Tensioni tra i docenti

Tra le anticipazioni della sesta puntata di Amici, spicca anche l'acceso battibecco che Alessandra e Raimondo hanno avuto all'inizio della registrazione.

Lo speciale che sarà trasmesso il 29 ottobre, infatti, si è aperto con il compito di Nicholas: il ballerino ha eseguito il passo a due che la maestra Celentano gli ha assegnato durante la settimana, ma non ha convinto.

La docente di danza classica ha definito la performance dell'allievo una "sciagura" e da quel momento è nata una lite tra lei e Todaro, che invece difendeva il ragazzo e i miglioramenti che ha fatto da quando studia nella scuola.

I due insegnanti continuano a non essere d'accordo sull'idoneità di Borgogni, ma l'unico che può decidere del suo futuro nel talent-show è il suo coach Raimondo.

Il maestro di latinoamericano, inoltre, ha finalmente scelto un talento che rappresenti il suo stile: con 4 sì e 2 no da parte della commissione interna, Giovanni Tesse è entrato a far parte del cast (si è aggiunto un banco ai 20 già assegnati).

Restando sul ballo, la gara è stata giudicata da Davide Dato: sul podio si sono piazzati Marisol (prima), Kumo (secondo) e Gaia (terza).

Ancora un ultimo posto, invece, per il giovane Simone, uno dei tanti componenti del team capitanato da Emanuel Lo.

I talenti di Amici a rischio

Per quanto riguarda la gara di canto, Giorgia ha ascoltato e valutato le cover dei titolari: primo posto per Mew e ultimo per Ezio.

Il ragazzo, dunque, non ha convinto per l'ennesima volta un giudice esterno e per questo Anna ha deciso di sospendergli la maglia. Finché la prof Pettinelli non deciderà se riconfermarlo o mandarlo a casa, il cantante sarà fuori dalla classe (ha anche dovuto abbandonare la registrazione ancora in corso, rientrando in casetta).

Gli ospiti musicali della sesta puntata di Amici, infine, sono stati Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari con il brano "Nightmares".