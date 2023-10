Anche se non si fa vedere in tv e sui social da tempo, Belen Rodriguez continua a essere al centro dell'attenzione mediatica. In queste ore, ad esempio, sono trapelate nuove indiscrezioni sul periodo difficile che la showgirl starebbe vivendo; a stare accanto alla 39enne, ci sono il fidanzato Elio e i familiari, pronti a supportarla e a darle affetto dopo un'estate difficile e un dimagrimento di sette chilogrammi. Nel frattempo Belen ha saltato le ospitate tv a E poi c'è Cattelan e Domenica In.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Anche Fabrizio Corona ha detto che Belen non sta bene in questo periodo, anzi nel salotto di Mara Venier ha parlato dell'aiuto di cui necessiterebbe l'ex fidanzata per uscire da un momento buio della sua vita.

L'ex re dei paparazzi non è sceso nei particolari di quello che sta accadendo a Rodriguez, ma ha sostenuto che ci sarebbero ragioni valide se nell'ultima settimana ha saltato due ospitate tv che aveva in programma. E poi c'è Cattelan e Domenica In sono le trasmissioni alle quali la showgirl avrebbe dovuto partecipare nei giorni scorsi, le stesse che avrebbero ufficializzato il suo ritorno davanti alle telecamere dopo l'addio a Mediaset.

La 39enne, però, non si è fatta vedere: la conduttrice di Rai 1 ha giustificato questo forfait con amorevole comprensione (invitando l'amica a scegliere lei il periodo giusto per presentarsi in studio), quello di Rai 2 ha reagito con pungenti frecciatine che hanno diviso il pubblico.

I retroscena sulle difficoltà di Belen

Dietro alle ospitate saltate di Belen, ci sarebbero motivi piuttosto seri. Da qualche giorno a questa parte, infatti, sul web si parla di un vero e proprio periodo buio che la showgirl starebbe vivendo, un momento no che le avrebbe tolto la voglia di lavorare e soprattutto di rilasciare interviste.

Nonostante in questi mesi si sia fidanzata con Elio Lorenzoni, l'argentina non avrebbe ancora superato la separazione dal marito Stefano, uno "choc" che lei stessa ha detto averle causato un forte dimagrimento: "Ho perso 7 chili, non è stato un periodo semplice". Il calo di peso di Rodriguez è evidente e le ultime foto che ha postato su Instagram lo confermano.

A proposito dei social network, la presentatrice li ha accantonati limitando le sue "apparizioni" a video per sponsorizzare qualche prodotto o a scatti inediti del compagno.

La vicinanza dei parenti di Belen

Stando al racconto che alcuni siti hanno fatto delle ultime giornate di Belen, i figli sarebbero stati o con i padri o con gli zii: Santiago è stato allo stadio con Stefano, Luna Marì con Ignazio e Cecilia.

A prendersi cura dell'argentina, dunque, sarebbe soprattutto mamma Veronica, un punto di riferimento per la showgirl sin da quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo e che l'ha sempre sostenuta nelle tante difficoltà che ha dovuto affrontare nel privato.

Quella di qualche mese fa, infatti, è solo l'ultima separazione da De Martino alla quale la presentatrice ha dovuto far fronte: in passato i due si sono lasciati più volte e lei ha cercato di rifarsi una vita accanto ad altri uomini (Andrea Iannone, Antonino Spinalbese e altri flirt mai confermati dalla diretta interessata), ma dopo periodi più o meno lunghi è sempre tornata tra le braccia dell'uomo che ha sposato nel 2013.

Stando all'intervista che Stefano ha rilasciato a Belve la settimana scorsa, stavolta l'addio sarebbe definitivo, anche se lui ha smentito che a causarlo sarebbero stati dei suoi tradimenti. "Il mio matrimonio non è finito per quello. Non ho mai avuto relazioni parallele, amanti. Credo nell'esclusività dei sentimenti", ha precisato davanti a Francesca Fagnani.