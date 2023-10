Nelle ultime ore sul web si parla tanto di quello che starebbe succedendo nel privato di Belen Rodriguez: voci ancora non confermate, infatti, sostengono che la showgirl sarebbe stata avvistata in una clinica di Padova. Alessandro Rosica, esperto di Gossip e personaggi tv, su Instagram ha fatto sapere che l'argentina si sarebbe allontanata volontariamente dai social e dal piccolo schermo per "curare le cose che al tormentano da una vita". Stefano De Martino, invece, starebbe andando avanti con il suo nuovo percorso sia personale che professionale senza badare troppo ai problemi della ex moglie.

Aggiornamenti sulla 'sparizione' di Belen

Cosa sta succedendo a Belen? Da quando la showgirl ha disertato le ospitate che aveva in programma tra fine settembre e inizio ottobre, i curiosi hanno cominciato a chiedersi il perché di questo comportamento.

Dopo che Corona ha parlato a Domenica In di un periodo buio che starebbe vivendo l'ex compagna, sui social si è vociferato di un presunto cambio di città di Rodriguez ma anche di un avvistamento che confermerebbe le parole di Fabrizio.

Tra ieri e oggi, infatti, molti siti hanno riportato l'indiscrezione secondo la quale l'argentina sarebbe stata vista in una clinica privata di Padova, Villa Maria (pare la stessa dove ha partorito la sua secondogenita Luna Marì).

Il silenzio di De Martino su Belen

La struttura si è trincerata dietro ad un "no comment" quando la stampa ha chiesto spiegazioni sulla possibile presenza di Belen tra i pazienti: "Non diamo informazioni su questo".

Che la 39enne non stia attraversando un momento semplice, lo si intuisce anche da una risposta che ha dato qualche settimana fa ai follower che le facevano notare quanto fosse dimagrita: "Ho perso 7 chili, non è stato un periodo facile".

Le apparizioni di Rodriguez sui social network, però, si sono quasi azzerate: fatta eccezione per qualche sponsorizzazione, la showgirl non si va vedere su Instagram da molto tempo e questo silenzio preoccupa i suoi sostenitori.

A fornire nuovi dettagli su quello che starebbe accadendo alla presentatrice, è stato anche Alessandro Rosica con il seguente messaggio apparso sui suoi account web: "Belen ha staccato la spina.

Era ora! Lontana dai social e da tutte quelle cose che la tormentano da una vita. Spero che questa sia la volta buona".

Il parere dei curiosi su Belen

"Nel frattempo Stefano se ne frega e continua a divertirsi. Non è solo la sua ex, ma la madre di suo figlio", ha concluso Rosica su Instagram.

Stando a quello che ha raccontato l'esperto di cronaca rosa in queste ore, De Martino non si starebbe affatto preoccupando di Belen e del malessere che l'avrebbe colpita subito dopo la loro ultima separazione.

I genitori di Santiago, infatti, si sono lasciati all'inizio di luglio e da quel momento l'argentina è apparsa sempre più magra e provata. Anche se a fine estate ha ufficializzato la storia d'amore con Elio Lorenzoni, la showgirl non si è più fatta vedere né sui socia né in televisione, rifiutando o disertando ospitate concordate in precedenza (come quelle a E poi c'è Cattelan e a Domenica In).

Il conduttore Rai, invece, nelle scorse settimane è stato paparazzato in compagnia di quella che sarebbe la sua nuova fiamma, la 26enne Martina Trivelli.