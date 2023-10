Cambio programmazione per Terra amara nel palinsesto di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera, anche questa settimana, risulta sospeso nel daytime della domenica pomeriggio.

Gli spettatori della soap opera pomeridiana anche questa settimana dovranno fare a meno dell'appuntamento domenicale, dato che non sono previste puntate in daytime e neppure in altre fasce orarie della rete ammiraglia.

Cambio programmazione per Terra amara del 15 ottobre: la soap sospesa di domenica pomeriggio

Il cambio programmazione Mediaset per Terra Amara prevede la sospensione della soap nella fascia della domenica pomeriggio di Canale 5.

Il 15 ottobre coloro che si sintonizzeranno alle 14:10 per seguire un nuovo appuntamento con la soap opera non la troveranno in onda.

Al posto delle vicende di Zuleyha e degli altri protagonisti della soap opera pomeridiana di Canale 5 ci sarà spazio per la scuola di Maria De Filippi.

Niente Terra amara di domenica: la soap lascia spazio ad Amici 23

Amici 23 andrà avanti regolarmente nella fascia della domenica pomeriggio e di conseguenza non ci sarà spazio per le nuove puntate della soap opera turca.

Di conseguenza gli appassionati di Terra amara dovranno fare a meno del secondo appuntamento settimanale extra-large con la soap opera turca, che continua a dominare la scena dal punto di vista auditel.

L'appuntamento con la soap non troverà spazio alle 14:10 e neppure in altre fasce del palinsesto di Canale 5.

Mediaset ha scelto di trasmettere le puntate in prima visione assoluta dal lunedì al sabato, rinunciando a un altro appuntamento settimanale speciale della durata di due ore, che non verrà recuperato neppure in altre fasce de palinsesto.

L'appuntamento con Terra amara non sbarca in prime time su Canale 5

In un primo momento si era parlato di un possibile debutto della soap turca nella fascia serale di Canale 5, ma alla fine si è scelto di non farlo più.

Di conseguenza Terra amara prosegue solo nel daytime feriale di Canale 5 e in quello del sabato pomeriggio con l'unica puntata speciale della settimana della durata di due ore.

Intanto le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena di un personaggio clou di questa serie.

Trattasi di Behice, la quale morirà dopo essere stata smascherata per la morte di Hunkar.

La donna, resasi conto di essere alle strette, deciderà di togliersi la vita pur di non finire nelle mani di Demir, che si dirà pronto a tutto pur di giustiziare la morte della mamma.