Belen Rodriguez è scomparsa da giorni sui social, particolare che ha contribuito ad amplificare il coro di voci e presunti gossip legati alla sua figura. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, Rodriguez sarebbe stata avvistata in una clinica privata di Padova. La struttura contattata dal quotidiano veneto non avrebbe ne smentito, ne confermato la notizia limitandosi a dichiarare: "Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti".

Belen Rodriguez sarebbe in una clinica privata

Belen Rodriguez sarebbe stata avvistata a Villa Maria di Padova, la stessa clinica nella quale partorì Luna Marì.

È stato Fabrizio Corona, suo ex fidanzato e ospite in una delle ultime puntate di Domenica In, a confermare che Belen Rodriguez non starebbe attraversando un buono momento. Tutto è partito dalla mancata presenza della showgirl argentina a Stasera c'è Cattelan. Il conduttore ne aveva giustificato l'assenza parlando di un momento delicato che la donna starebbe attraversando ma ironizzando sulla cosa - 'Abbiamo visto una sua storia con un cocktail, sicuramente stava bevendo col medico di base' -, circostanza che gli è valsa parecchie critiche da una serie di personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi anche Sabrina Ferilli che in una storia su Instagram aveva scritto: "Che signore!".

Un'altra indiscrezione voleva la showgirl a Brescia

Un'altra indiscrezione è stata lanciata nei giorni scorsi dall'influencer Deianira Marzano: "Belen da un mesetto si è trasferita a Brescia". L'ex conduttrice di Tu si que vales avrebbe deciso di vivere in provincia di Brescia con il suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni.

I due stanno insieme da cinque mesi: ad ufficializzare la relazione è stata la stessa Belen Rodriguez con alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Santiago e Luna Marì sarebbero rimasti a Milano con i nonni e i loro rispettivi padri. Sempre Marzano ha scritto al riguardo: "Ogni domenica i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belen, soprattutto Cecilia e Ignazio. Fanno le domeniche in famiglia, ma a casa di Elio".