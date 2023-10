A distanza di pochi giorni dalle frecciatine che Alessandro Cattelan le ha lanciato, Belen è tornata protagonista di un programma Rai pur non essendo presente. Fabrizio Corona ha infatti parlato a lungo dell'ex fidanzata a Domenica In sollevando parecchio chiacchiericcio. Secondo l'imprenditore, l'argentina non l'avrebbe mai lasciato se non avesse dovuto affrontare tanti anni di carcere e quindi Stefano De Martino non sarebbe mai subentrato al suo posto.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Uno degli argomenti che Mara Venier ha voluto affrontare nell'intervista di oggi con Corona, è l'attuale stato d'animo della sua più famosa ex fidanzata.

La presentatrice di Domenica In, infatti, ha svelato che Belen sarebbe dovuta essere ospite della puntata dell'1 ottobre ma, per motivi che non sono stati rivelati, il tutto è rimandato a data da destinarsi.

"Verrà qui quando vorrà", ha chiosato la conduttrice prima di chiedere a Fabrizio un parere sul periodo difficile che la showgirl sta vivendo dopo la separazione dal marito.

"Lei è molto fragile e in questo momento non sta bene", ha detto l'imprenditore su Rai 1.

Spinto dall'affetto profondo che prova per Rodriguez, Corona ha aggiunto: "Avrebbe bisogno d'aiuto ora, ma non voglio entrare nelle sue cose".

La stoccata al marito di Belen

In merito alla fine della sua chiacchieratissima storia d'amore con Belen, Fabrizio ha precisato che è stata lei a lasciarlo quando ha scoperto che sarebbe finito in carcere per un lungo periodo.

"Se non fossi andato in galera Stefano non sarebbe mai esistito", ha dichiarato Corona nel salotto di Domenica In.

L'ex re dei paparazzi ha anche raccontato che l'argentina sarebbe sparita dalla sua vita da un momento all'altro, il loro ultimo incontro prima della reclusione sarebbe avvenuto casualmente in aereo quando lei era già in attesa di Santiago.

"Mi ha guardato e ha pianto per tutto il volo", ha sostenuto l'imprenditore su Rai 1.

Senza girarci troppo intorno, dunque, il siciliano è convinto che se non avesse avuto problemi con la giustizia la relazione con Belen sarebbe andata avanti e probabilmente De Martino non avrebbe mai preso il suo posto nella vita della showgirl.

Il silenzio social di Belen

Oltre ad annullare o a rimandare le sue ospitate in televisione, ultimamente Belen ha fatto perdere le sue tracce anche sui social network.

Contrariamente a come ha abituato i suoi oltre 10 milioni di follower, in questo periodo l'argentina non ha postato quasi nulla delle sue giornate, neppure quando ha compiuto 39 anni.

Le uniche foto che la showgirl ha voluto pubblicare dopo una lunga assenza da Instagram, sono quelle che la vedono sfoggiare un mini abito bianco e nero affiancate all'ennesimo ritratto del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni.

Nessuna replica, inoltre, da parte di Rodriguez alle frecciatine che le hanno lanciato Stefano e Cattelan sul piccolo schermo: De Martino, ad esempio, a Belve ha detto di non aver mai tradito la moglie e che il loro matrimonio non è finito a causa di un suo interesse per un'altra donna.

Il presentatore della seconda serata Rai, invece, ha punzecchiato Belen per aver saltato l'ospitata nella prima puntata della nuova edizione del suo show, e l'ha fatto prendendola in giro sul malessere con il quale ha giustificato la sua mancata partecipazione.