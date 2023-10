In Terra Amara Ümit chiamerà Sevda "mamma" in un momento per lei molto delicato e carico di emozioni. Scoprirà che la zia le ha mentito e l'ha portata senza motivo a odiare la madre per tanti, forse troppi, anni. Sarà così che Sevda e Ümit si ritroveranno, e non potranno che essere felici.

L'arrivo di Ümit a Çukurova

Da pochi giorni è arrivata anche su Canale 5 Ümit, il nuovo primario dell'ospedale di Çukurova. Fin da subito è apparsa come una semplice ragazza arrivata per far fare un balzo alla sua carriera, ma in realtà le cose sono ben diverse.

Proprio nella puntata andata in onda il 2 ottobre è venuto fuori che la ragazza ha un legame con Fikret. Questa combine porterà qualcosa di buono? Assolutamente no e nelle prossime puntate verrà fuori l'aspetto più machiavellico di questo personaggio. Tuttavia Ümit ha qualcosa in comune anche con un altro abitante di Çukurova: Sevda.

Ümit crede che Sevda l'abbia abbandonata per amore di Adnan Yaman

A breve verrà fuori che Umit è la figlia di Sevda. La ragazza racconterà che la donna l'ha abbandonata perché voleva seguire il suo sogno d'amore con Adnan Yaman e per questo ha vissuto con una zia, che a quanto pare non le ha mai parlato bene della madre, crescendola con tanto rancore dentro.

Sevda proverà a dirle che le cose non sono andate come le hanno sempre raccontato, ma Ümit stenterà a crederle, fino a quando ascolterà una conversazione telefonica tra la zia e Sevda.

Il duro affronto di Ümit alla zia

Ümit scoprirà delle cose che la lasceranno senza parole: non è vero che alla madre non è mai importato nulla di lei, l'ha cercata per anni, ma la zia l'ha sempre tenuta lontano. Faticherà a metabolizzare che la zia abbia preferito farla soffrire per tanti anni, piuttosto che vederla felice vicino alla madre.

Ümit avrà modo di affrontare la zia, che proverà a convincerla che per lei la cosa migliore è sempre stata tenerla lontana dalla madre, ma la ragazza non riuscirà ad accettare una scusa così frivola.

Ümit e Sevda si ritrovano

La zia dirà a Ümit di non credere a una sola parola pronunciata dalla madre, ma alla fine la ragazza capirà da che parte stare.

Appoggerà la cornetta e deciderà di dare una possibilità a quella madre che non ha mai conosciuto. Sarà proprio così che per la prima volta la chiamerà "mamma" e si lascerà andare a un tenero abbraccio.

"Da sempre mi hanno costretta a odiarti", continuerà a ripetere Ümit, senza riuscire a trattenere le lacrime. Sevda sarà grata a quel destino che finalmente, dopo tanto tempo, le ha permesso di ritrovare la figlia. Sarà un momento molto emozionante, ma che farà da apripista ad alcune vicende che avranno un epilogo tragico.